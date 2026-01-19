České tenistky se 10.–11. dubna utkají v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové se Švýcarkami, které budou mít výhodu domácího prostředí. V případě úspěchu postoupí svěřenkyně debutující kapitánky Barbory Strýcové do finálové části pro osm nejlepších, jinak je čeká stejně jako v minulém roce baráž.
Těžká premiéra pro Strýcovou. Tenistky čeká kvalifikace Poháru BJK ve Švýcarsku
České reprezentantky vloni neuspěly v tříčlenné kvalifikační skupině v Ostravě-Porubě, kde obsadily druhé místo za Španělskem. Účast mezi elitou zachránily v listopadu, kdy ovládly barážovou skupinu. Ve Varaždínu porazily Kolumbii a domácí Chorvatsko.
Strýcová poté nahradila Petra Pálu, který byl kapitánem od roku 2008 a týmovou soutěž známou dříve jako Fed Cup s českými tenistkami šestkrát vyhrál.
Letos se kvalifikace vrátila k formátu domácích či venkovních zápasů. Finálová část pro osm nejlepších se uskuteční znovu v čínském Šen-čenu v týdnu od 21. září. Titul obhajují Italky.
Se Švýcarskem se tenistky utkají počtvrté za posledních šest ročníků. Naposledy je v listopadu 2023 porazily ve skupině finálového turnaje v Seville 3:0 na zápasy.
V roce 2022 s nimi prohrály v semifinále, o rok dříve na ně nestačily v Praze v základní skupině závěrečného turnaje. V samostatné historii s nimi mají bilanci 4:3.
„Známe je moc dobře, už jsme s nimi hrály několikrát. Bude to samozřejmě těžké. Ale všechny potenciální soupeřky by byly těžké,“ řekla Strýcová. „Máme to kousek. Pro holky je příjemné, že nemusí cestovat přes půlku světa,“ uvedla.
Nejvýše postavenou českou hráčkou ve světovém žebříčku je 13. Linda Nosková, o šest míst níže je Karolína Muchová. V první stovce jsou také Markéta Vondroušová (34.), Marie Bouzková (44.), Tereza Valentová (54.), Barbora Krejčíková (58.) a Sára Bejlek (89.)
„Osu týmu ještě v hlavě nemám. Je to brzo a v tenise se vše rychle mění. Tohle se bude řešit. S holkami jsem v kontaktu. Samozřejmě bych ráda postavila ten nejlepší tým, ale je brzo říct, kdo by mohl hrát,“ uvedla Strýcová. „Snad to zvládneme. Uděláme pro to všichni, co můžeme,“ podotkla.
Hlavní hvězdou Švýcarska je desátá hráčka světa a olympijská šampionka z roku 2021 Belinda Bencicová. Do elitní stovky patří také Viktorija Golubicová (83.) či Simona Waltertová (87.).
„Belinda moc ráda hraje Billie Jean King Cup a reprezentuje. Vždy, když hraje, tak předvádí skvělé výkony. Jsem na to zvědavá, jestli vůbec bude hrát, protože je to v termínu, kdy začíná antuková sezona. Uvidíme, jak to postaví,“ uvedla Strýcová.
Formát utkání bude stejný jako v Davis Cupu. Duel se odehraje na tři vítězné zápasy – po úvodních dvouhrách začne druhý den čtyřhrou, po níž přijdou na řadu další dvě dvouhry.
„Je to trochu něco jiného. Hráčky se musí adaptovat a pak jdou hrát ještě toho singla, takže to pro ně bude jiné. Myslím, že jsou na tom ale kondičně tak dobře, že by jim to nemělo vadit. A je to i příjemná změna,“ řekla Strýcová.