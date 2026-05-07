Tenis

Svrčinu zradil servis, s turnajem v Římě se loučí hned v prvním kole


před 35 mminutami|Zdroj: ČTK

Tenista Dalibor Svrčina vypadl na antukovém turnaji v Římě hned v úvodním kole. Miomirovi Kecmanovičovi ze Srbska podlehl 2:6, 3:6. Duel proti sedmdesátému hráči světa ztratil za necelou hodinu a půl. Na kurtech v Římě se během čtvrtka představí dalších šest českých zástupců.

Třiadvacetiletý Svrčina, který postoupil do hlavní soutěže z kvalifikace, se nemohl opřít o servis. Přišel o něj šestkrát, udržel si jej jen dvakrát. Udělal pět dvojchyb a celkem 33 nevynucených chyb.

První set ztratil poté, co přišel o všechna čtyři podání. Ve druhé sadě sice šel po brejku do vedení 1:0, o výhodu ale hned přišel a Kecmanovič poté rozhodl dalším brejkem v osmé hře. Pak využil první mečbol.

Ve čtvrtek by v Římě mělo hrát ještě dalších šest Čechů. Tomáš Macháč narazí na Řeka Stefanose Tsitsipase, Linda Nosková se utká s Ruskou Anastasií Zacharovovou a Kateřina Siniaková s její krajankou Annou Kalinskou. Tereza Valentová vyzve Američanku Coco Gauffovou, Marie Bouzková se střetne s Taylor Townsendovou a Barbora Krejčíková zabojuje proti světové jedničce Bělorusce Aryně Sabalenkové.

Kopřiva na úvod v Římě porazil Marozsána, postoupila i Siniaková a Plíšková

