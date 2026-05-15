Tenis

Svitolinová zdolala Šwiatekovou a v Římě si po osmi letech opět zahraje o titul


před 21 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport
Zdroj: ČT sport

Soupeřkou Coco Gauffové z USA bude v sobotním finále turnaje Masters v Římě ukrajinská tenistka Elina Svitolinová. V souboji bývalých vítězek prestižní akce totiž porazila Igu Šwiatekovou z Polska 6:4, 2:6, 6:2 a ve Foru Italicu si po osmi letech opět zahraje o titul.

Sedmá nasazená Svitolinová, která na turnaji vyřadila i Nikolu Bartůňkovou, bude v italské metropoli usilovat o třetí trofej po letech 2017 a 2018. Bývalá polská světová jednička je dokonce trojnásobnou šampionkou, turnaj opanovala naposledy předloni a také v letech 2021 a 2022.

„Jsem šťastná, že jsem tady po tolika letech zase ve finále,“ řekla jednatřicetiletá Svitolinová, jež ve čtvrtfinále zdolala i další bývalou šampionku římského turnaje a nasazenou dvojku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu.

Gauffová si z pozice třetí nasazené hráčky zopakuje v Římě finálovou účast z loňského roku. Tehdy ji ve dvou setech porazila domácí Jasmine Paoliniová. Na „tisícovce“ je v boji o titul letos podruhé, v Madridu nestačila na Arynu Sabalenkovou, kterou na Italian Open zastavila Cirsteaová už ve třetím kole.

