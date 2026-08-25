Světové jedničky ukázaly sílu. Siniaková s Pattenem postoupili na US Open z kvalifikace

Kateřina Siniaková si po boku Brita Henryho Pattena zahraje hlavní soutěž smíšené čtyřhry na US Open. Favorizovaný pár, který tvoří ženská a mužská světová deblová jednička, totiž s přehledem zvládl v kvalifikaci obě utkání. Nejprve porazil dvojici Valentin Vacherot, Tatjana Mariaová 4:1, 4:2 a poté vyhrál stejným poměrem nad domácím duem Christian Harrison, Peyton Stearnsová.
Třicetiletá Siniaková a stejně starý Patten potvrdili v kvalifikaci roli nasazených jedniček. Ve dvou střetnutích ztratili jen šest gemů a přišli pouze jednou o servis. V úvodním kole hlavní soutěže narazí na hvězdný srbsko-běloruský pár Novak Djokovič, Aryna Sabalenková.
Vacherota s Mariaovou zdolali za 40 minut, zápas proti Harrisonovi a Stearnsové trval o šest minut déle. Siniaková tak má stále šanci vybojovat druhý grandslamový titul z mixu: jedenáctinásobná šampionka z ženských čtyřher v něm uspěla loni ve Wimbledonu po boku Nizozemce Sema Verbeeka.
Siniaková se v hlavní soutěži připojila ke krajanům Jakubu Menšíkovi a Karolíně Muchové, kteří dostali od organizátorů divokou kartu. Menšík s Muchovou vstoupí do turnaje proti salvadorsko-francouzskému páru Marcelo Arévalo, Kristina Mladenovicová. Také ti postoupili do hlavní soutěže z kvalifikace.
Smíšená čtyřhra v New Yorku se hraje o prémii milion dolarů v týdnu před samotným začátkem posledního letošního grandslamu a skončí již ve středu. Na základě singlového žebříčku se do hlavní soutěže kvalifikovalo šest párů. Stejně jako při loňské premiéře se hraje na dva vítězné sety jen do čtyř a se super tie-breakem místo třetí sady. Pouze ve finále bude klasické počítání do šesti.
Výsledky kvalifikace US Open v New Yorku
Výsledky kvalifikace US Open v New Yorku
Muži – 1. kolo:
Svrčina (8-ČR) – Meligeni Alves (Braz.) 6:3, 6:4.
Ženy – 1. kolo:
Šalková (11-ČR) – Urhobová (USA) 3:6, 6:3, 7:5, L. Fruhvirtová (ČR) – P. Kuděrmětovová (1-Uzb.) 6:1, 6:3, Knutsonová (ČR) – Lepchenková (USA) 6:1, 7:5.
Smíšená čtyřhra:
1. kolo: Siniaková, Patten (1-ČR/Brit.) – Mariaová, Vacherot (Něm./Mon.) 4:1, 4:2.
2. kolo: Siniaková, Patten – Stearnsová, Harrison (USA) 4:1, 4:2.