Sparta vykročila do tenisové extraligy za obhajobou titulu

Tenisté Sparty vykročili úspěšně za obhajobou titulu v extralize smíšených družstev. V úvodním utkání semifinálové skupiny v Říčanech porazili tým Plíšková Tennis Academy 5:2. Ve druhé skupině v Prostějově deklasoval loňský finalista z Přerova výběr Moravské Třebové 7:0.
Z tříčlenných skupin v Říčanech a Prostějově postoupí jen vítězové. Finále se uskuteční 19. prosince v Říčanech.
Jedenáctinásobné šampiony ze Sparty nasměrovali k triumfu už ve dvouhrách Sára Bejlek, Martin Krumich, Tereza Valentová a Martin Damm. Rozhodující pátý bod přidaly ve čtyřhře Lucie Havlíčková s Dominikou Šalkovou, které porazily Alenu Kovačkovou a Evu Voracek 6:0, 6:3. Výběr kapitánů Ctislava Doseděla a Davida Kunsta se v úterý utká o postup do finále s I. ČLTK Praha.
Přerov nepovolil Moravské Třebové jediný bod. Uspěla také třináctá hráčka světa Linda Nosková, která zdolala Radku Zelníčkovou 6:2, 6:7, 6:4. Další výhry přidali Anna Sisková, Dominik Kellovský, Norbert Gomboš, Alex Molčan či Lukáš Klein. V závěrečném deblu uspěla Sisková s Amélií Hejtmánkovou. Přerov narazí v úterý na domácí Prostějov.
Výběr Plíškové i bez bývalé světové jedničky Karolíny porazil v předkole Jihlavu 8:1 na zápasy, Moravská Třebová zdolala Pardubice 5:4.