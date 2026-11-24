Máte rádi sportovní kvízy a víte něco o tenisu? Tak pojďte do toho, stačí správně odpovědět na pár otázek.
Také loni se Česko zúčastnilo finálového turnaje Davisova poháru v Bologni. S kým prohrálo ve čtvrtfinále?
A) se Španělskem
B) s Itálií
Své odpovědi posílejte ve tvaru TENIS mezera A nebo B na telefonní číslo 90011 do dnešní půlnoci.
Cena SMS dle tarifu operátora. Technicky zajišťuje ATS Praha, www.atspraha.cz.
Denně vybereme ze správných odpovědí jednoho výherce, který získá designovou termosku značky RADO od společnosti KOSCOM HODINKY.
Po skončení finálového turnaje vybereme ze všech správných odpovědí jednoho výherce, který získá elegantní batoh značky RADO od společnosti KOSCOM HODINKY.
Jména výherců najdete po skončení na www.ctsport.cz