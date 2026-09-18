Tenis

Soutěž k Davis Cupu – pátek 18. září


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport
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Soutěž k Davis Cupu – pátek 18. září
Zdroj: ČT sport

Máte rádi sportovní kvízy a víte něco o tenisu? Tak pojďte do toho, stačí správně odpovědět na otázku.

Jakou zemi reprezentoval Ivan Lendl v Davisově poháru?

a) Československo
b) USA

Své odpovědi posílejte ve tvaru TENIS mezera A nebo B na telefonní číslo 90011 do dnešní půlnoci.

Cena SMS dle tarifu operátora. Technicky zajišťuje ATS Praha, www.atspraha.cz

Denně vybereme za správných odpovědí tři výherce. První vyhraje balíček produktů od společnosti ALAVIS, druhý vyhraje designovou termosku značky RADO od společnosti KOSCOM HODINKY, třetí vyhraje knížku Budoucnost sportu od nakladatelství CPRESS.

Po skončení všech utkání vybereme ze všech správných odpovědí jednoho výherce, který vyhraje elegantní batoh značky RADO od společnosti KOSCOM HODINKY.

Jména výherců najdete po skončení na www.ctsport.cz.

Ke stažení

Pravidla soutěže k Davis Cupu

PDF, 289 kB

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