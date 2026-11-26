Jannik Sinner zmešká po operaci kolena lednové Australian Open. Oznámili to pořadatelé úvodního grandslamového turnaje sezony s odvoláním na informace z týmu bývalé světové jedničky. Pětinásobný grandslamový šampion zatím zprávy nepotvrdil.
„S Jannikovým týmem jsme v pravidelném kontaktu a potvrdili, že se k nám na lednovém turnaji AO nepřipojí,“ uvedl generální ředitel pořádajícího australského svazu Tennis Australia Andrew Abdo. „Jannik tady v Melbourne hraje rád a těší se na návrat na AO 2028. Přejeme mu vše nejlepší k jeho uzdravení a těšíme se, až ho brzy uvidíme zpět na kurtu,“ dodali pořadatelé.
Pětadvacetiletý Sinner nehraje od červencového triumfu ve Wimbledonu a přišel kvůli tomu o první místo v žebříčku, na němž ho vystřídal Němec Alexander Zverev. Původně plánoval návrat na konci roku při exhibici Six Kings Slam v Saúdské Arábii, konzervativní léčba šlach, které způsobovaly problémy, a zánětu ale nepřinesla očekávané výsledky.
V úterý se proto ve Finsku podrobil operaci, média po ní odhadla dobu rekonvalescence na tři měsíce. Očekávalo se tedy, že Ital úvod příští sezony nestihne. Situaci navíc podle agentury AFP komplikuje fakt, že Sinner před nedávnem podstoupil i operaci mandlí, což vedlo k výraznému úbytku na váze. Australský grandslam začne 17. ledna.
V minulosti se Sinnerovi na Australian Open dařilo. V roce 2024 získal v Melbourne svůj první grandslamový titul a o rok později trofej obhájil. Letos při útoku na hattrick vypadl v semifinále s Novakem Djokovičem. Ze sedmi odehraných ročníků má na turnaji bilanci 27 vítězství a pět porážek.