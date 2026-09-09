Předseda tenisového svazu Kotrba rezignoval. Organizaci povede Pála

Změny ve vedení Českého tenisového svazu (ČTS). Na svou předsednickou funkci ve středu rezignoval Jakub Kotrba. Svaz místo něj povede dosavadní místopředseda a někdejší dlouholetý kapitán ženské tenisové reprezentace Petr Pála.
Kotrba rezignoval z osobních důvodů, jeho krok vzal na vědomí výkonný výbor svazu. Svou funkci bude vykonávat do konce listopadu 2026. Aby byla zajištěna kontinuita fungování svazu, povede svaz dosavadní místopředseda Petr Pála.
„Bylo mi ctí sloužit českému tenisovému hnutí. Během svého působení jsem potkal spoustu skvělých lidí, skutečných srdcařů a schopných profesionálů, kteří tenisu věnují obrovské množství času a energie. Právě díky nim je český tenis jedním z nejúspěšnějších českých sportů a možná vůbec tím nejúspěšnějším. Za jejich práci a spolupráci jim patří můj upřímný respekt a poděkování,“ uvedl Kotrba.
Kotrba byl zvolen do čela svazu v červnu 2024 poté, co funkci kvůli stíhání za podvody s dotacemi opustil dlouholetý šéf českého tenisu Ivo Kaderka. Nyní končí, protože je pro něj práce předsedy příliš časově náročná. „Její odpovědný výkon vyžaduje nasazení, které již nemohu dlouhodobě sladit se svými dalšími profesními a osobními povinnostmi. V rámci advokátní kanceláře Chrenek, Toman, Kotrba mě navíc čekají nové významné projekty, na které se chci plně soustředit. Souběh obou rolí by mi neumožňoval věnovat se českému tenisu s nasazením, které funkce předsedy vyžaduje,“ uvedl.
„Děkuji Jakubovi za jeho činnost v mimořádně náročném a složitém období pro tenisový svaz, kdy jeho profese advokáta byla nenahraditelná. Ve své nové funkci budu pokračovat v naší práci, kterou jsme za uplynulé dva roky dokázali společně v tříčlenném předsednictvu,“ řekl nový předseda Petr Pála.
„Naším cílem bude udržet český vrcholový tenis na světovém tenisovém výsluní a pokračovat v rozpracovaných projektech, jako jsou Tenis do škol, vzdělávání trenérů či on-line streaming českých turnajů. Vedle toho si uvědomuji, že nás čekají další složitá a komplikovaná jednání se státem ohledně pokuty za hospodaření některých členů minulého vedení,“ dodal Pála.