Menšík s Muchovou narazí v semifinále mixu na Rubljova s Andrejevovou

Jakub Menšík a Karolína Muchová se v semifinále smíšené čtyřhry na US Open utkají s ruskou dvojicí Andrej Rubljov, Mirra Andrejevová. Ve druhém semifinále nastoupí Gaël Monfils a Elina Svitolinová proti Flaviu Cobollimu a Belindě Bencicové.
Rubljov s Andrejevovou postoupili do semifinále díky dvěma úterním výhrám. Nejprve porazili po odvráceném mečbolu obhájce titulu Andreu Vavassoriho a Saru Erraniovou z Itálie 1:4, 4:1, 11:9, ve čtvrtfinále pak vyřadili poměrem 4:1, 4:5, 10:5 norsko-ruskou dvojici Casper Ruud, Diana Šnajderová.
Menšík s Muchovou si zajistili účast mezi nejlepšími čtyřmi páry o pár hodin dříve. Nejprve zdolali dvojici Marcelo Arévalo, Kristina Mladenovicová 4:1, 2:4, 10:7 a poté porazili domácí pár Tommy Paul, Emma Navarrová 4:1, 5:3.
Do semifinále naopak nepostoupila Kateřina Siniaková s Britem Henrym Pattenem. Deblové světové jedničky podlehly ve čtvrtfinále Monfilsovi a Svitolinové.
Neuspěl ani ostře sledovaný pár Carlos Alcaraz, Serena Williamsová. Ve druhém kole ztroskotali na Cobollim s Bencicovou.
Smíšená čtyřhra v New Yorku se hraje o prémii milion dolarů v týdnu před začátkem posledního letošního grandslamu. Hraje se na dva vítězné sety jen do čtyř gamů a se super tie-breakem místo třetí sady. Pouze ve finále bude klasické počítání do šesti.