Krejčíková postoupila v Athénách do semifinále, Valentová vypadla

Barbora Krejčíková postoupila po výhře 6:4, 6:4 nad olympijskou vítězkou Čeng Čchin-wen z Číny do semifinále turnaje v Athénách, v němž se může střetnout se Sárou Bejlek. Mezi nejlepší čtyři se nedostala devatenáctiletá Tereza Valentová po čtvrtfinálové porážce 5:7, 3:6 s ruskou vrstevnicí Alinou Kornějevovou.
Třetí nasazená Krejčíková dosud v premiérovém ročníku athénského turnaje neztratila set. S bývalou čtvrtou hráčkou žebříčku Čeng Čchin-wen, jež je nyní až ve druhé stovce, ale měla dvojnásobná grandslamová šampionka nevydařený úvod. Ze stavu 0:3 se ale česká tenistka dostala pěti vyhranými gamy za sebou a rozhodujícím brejkem.
Také v druhé sadě 32. tenistka žebříčku ztratila podání jako první, ale i v něm nepříznivý stav otočila a po proměněném čtvrtém mečbolu mohla slavit první výhru ve třetím utkání s Čeng Čchin-wen.
Na české semifinále může dojít v případě, že Bejlek v posledním utkání dne porazí turnajovou jedničku Claru Tausonovou z Dánska.
Na semifinále nedosáhla sedmá nasazená Valentová. Devětačtyřicátá hráčka žebříčku ztratila v utkání proti světové devadesátce Kornějevové šestkrát servis a prohrála za hodinu a tři čtvrtě.