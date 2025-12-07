Tenis

Fanoušci rozhodli: Úderem roku je tweener-lob Muchové


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Úderem roku se na okruhu WTA blýskla Karolína Muchová. Ocenění v této sezoně získala v hlasování fanoušků za senzační tweener, tedy úder mezi nohama, kterým přelobovala soupeřku na únorovém turnaji v Dubaji.

Paráda Muchové získala 32 procent hlasů, druhý vítězný forhend Jeleny Rybakinové z Turnaji mistryň zvolilo 22 procent fanoušků, třetí skončila Jasmine Paoliniová (10 %) s prohozem v Cincinnati.

Český tenis měl ve finálové osmičce úderů z osmi částí sezony trojnásobné zastoupení. Muchová, která s vítězným tweenerem na účet Dánky Clary Tausonové vévodila nejlepším úderům z turnajů na Blízkém východě, byla v nominaci i za elegantní křížný bekhendový prohoz v Tokiu za asijskou část WTA Tour. Za travnatou část sezony si nominaci vysloužila Linda Nosková se svým vítězným úderem po čáře z Bad Homburgu.

V Dubaji nejprve Muchová ukázala rychlé nohy, když doběhla kraťas Tausonové těsně za síť. Soupeřka ale míček vybrala a poslala ho lobem k základní čáře. Devětadvacetiletá Muchová ho ale i tentokrát po bleskovém sprintu zpět znovu dostihla a zády do kurtu překvapenou Dánku přelobovala. Od komentátorů i fanoušků na sociálních sítích za to sklidila nadšenou chválu.

