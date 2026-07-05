Srbský tenista Novak Djokovič postoupil už posedmnácté do čtvrtfinále Wimbledonu a znovu se zapsal do historie turnaje. Ve čtvrtém kole porazil ruského kvalifikanta Romana Safiullina 7:6, 6:3, 3:6, 6:3 a 106. vítězstvím v All England Clubu překonal rekord Rogera Federera. S letošním Wimbledonem se naopak loučí ženská světová jednička Aryna Sabalenková, která podlehla Japonce Naomi Ósakaové 2:6 a 6:7.
Devětatřicetiletý Djokovič, jenž má na kontě rekordních 24 grandslamových titulů, zdolal aktuálně 132. hráče světového žebříčku za tři a půl hodiny. I přes zaváhání ve třetím setu nedovolil překvapení a se soupeřem z kvalifikace neprohrál na grandslamových turnajích ani 33. zápas.
Ve čtvrtfinále na londýnské trávě je sedminásobný wimbledonský šampion podeváté v řadě. O postup do osmého semifinále za sebou se sedmý nasazený Srb utká s vítězem duelu mezi světovou trojkou Félixem Augerem-Aliassimem z Kanady a Španělem Alexanderem Davidovichem.
Ósakaovou čeká Muchová
Ósakaová se po vítězství nad Sabalenkovou ve čtvrtfinále střetne s Karolínou Muchovou. Díky vítězství v souboji čtyřnásobných grandslamových šampionek vylepšila Japonska své maximum na trávě v All England Clubu, Sabalenková se naopak ani letos prvního wimbledonského finále nedočká.
Výsledky Wimbledonu
Výsledky Wimbledonu
Muži:
Dvouhra – 4. kolo: Djokovič (7-Srb.) – Safiullin (Rus.) 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3.
Ženy:
Dvouhra – 4. kolo: Muchová (10-ČR) – Krejčíková (ČR) 7:5, 5:7, 6:3, Pegulaová (4-USA) – Jovicová (16-USA) 4:6, 6:3, 6:1.
Čtyřhra – 2. kolo: Nosková, Šramková (ČR/SR) – Fossaová Huergová, Korpatschová (Arg./Něm.) 7:5, 7:5, Sisková, Piterová (ČR/Pol.) – Malečková, Škoch (ČR) 6:4, 3:6, 7:6 (10:7).
Juniorky – dvouhra – 1. kolo: Esquivaová (10-Šp.) – Zajíčková (ČR) 7:5, 6:4, J. Kovačková (3-ČR) – Changová (USA) 3:6, 6:4, 6:3, Clarkeová (USA) – Sekerková (ČR) 6:0, 6:2.