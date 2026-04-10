Bouzková a Nosková odstartují duel se Švýcarskem. Češky chtějí v Poháru BJK do finálové fáze

Cílem je postup do finálové fáze. České tenistky odstartují kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové. V Bielu se proti domácím Švýcarkám pokusí po loňské absenci probojovat mezi osm nejlepších týmů. Marie Bouzková zahájí duel proti švýcarské jedničce Belindě Bencicové. Po ní půjde do akce Linda Nosková a na tvrdém povrchu se utká s Viktorijí Golubicovou. Přímý přenos na ČT sport začíná ve 12:45.
Hrát se bude na tvrdém povrchu na tři vítězné zápasy. Program po dvouhrách pokračuje o den později čtyřhrou a zbývajícími dvěma singly.
Výběr debutující kapitánky Barbory Strýcové, která nahradila šestinásobného vítěze týmové soutěže Petra Pálu, povede 14. hráčka světa Linda Nosková. V týmu jsou také Marie Bouzková (24.), Markéta Vondroušová (45.), Tereza Valentová (50.) a Lucie Havlíčková (217.).
Hlavní oporou Švýcarek by měla být světová jedenáctka Belinda Bencicová. V nominaci jsou také Viktorija Golubicová (79.), Rebeka Masárová (123.) a Céline Naefová (207.).
„Belinda je skvělá hráčka, která je kousek za top ten a hraje skvělý tenis. Bude to těžký soupeř. Není to ale jen Belindou, i Golubicová předvádí ve Fed Cupu vždy skvělé výkony. My ale máme také skvělý tým a chceme vyhrát,“ řekla Strýcová.
Češky se utkají se Švýcarskem počtvrté za posledních šest ročníků. Naposledy soupeře v listopadu 2023 porazily ve skupině na finálovém turnaji v Seville 3:0 na zápasy. V roce 2022 prohrály v semifinále, o rok dříve neuspěly v Praze v základní skupině závěrečného turnaje. V samostatné historii vyznívá bilance těsně pro Česko v poměru 4:3.
Změna v hracím schématu
„Je to padesát na padesát. Mají strašně těžký tým. Navíc je tam i jedna věc, která se změnila a kterou nikdo nezažil, a to, že se druhý den hraje debl jako první. Jestli Belinda bude hrát jako jednička první den singla, nastoupí do debla a pak musí hrát hned za nějakou půlhodinu dalšího singla, tak bude klíčové ji první den unavit,“ uvedla s úsměvem Strýcová.
Češky se pokusí projít do finálové fáze dvou letech. Vloni neuspěly v tříčlenné kvalifikační skupině v Ostravě-Porubě, kde obsadily druhé místo za Španělskem. Účast mezi elitou zachránily v listopadu, kdy ovládly barážovou skupinu. Ve Varaždínu porazily Kolumbii a domácí Chorvatsko. Také Švýcarky hrály vloni baráž, zdolaly v ní Argentinu a Slovensko.
Startuje cesta za dvanáctým triumfem?
Tenistky usilují v soutěži známé dříve jako Fed Cup o dvanáctý triumf, kterým by si upevnily druhé místo v historickém žebříčku a přiblížily se osmnáctinásobným šampionkám z USA. Švýcarky vyhrály Billie Jean King Cup jen v roce 2022 v Glasgow.
Finálový turnaj se uskuteční stejně jako vloni v Šen-čenu, hrát se bude v týdnu od 21. září. Titul obhajují Italky. Na poražený tým z duelu v Bielu čeká v listopadu baráž.