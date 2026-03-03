Česká sportovní střelba má další úspěch. Bronz z mistrovství Evropy v Jerevanu slaví pistolář Pavel Schejbal.
Sportovní střelba
Pistolář Schejbal dosáhl na evropský bronz
Pavel Schejbal získal medaili již na minulém šampionátu v chorvatském Osijeku, kde se stříbrem postaral o největší český úspěch ve střelbě ze vzduchové pistole na kontinentálním mistrovství. V neděli však v této disciplíně skončil už v kvalifikaci na 26. místě.
V Jerevanu na své stříbro navázal bronzem. V souboji o třetí místo zvítězil nad domácím Benikem Chlghatjanem 15:4.