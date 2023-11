Pistorius uspěl s žádostí o propuštění z vězení, kde je za vraždu přítelkyně

Dalších pět let bude Pistorius pod dohledem probačního úřadu a nebude smět opustit oblast Pretorie. Dál bude muset navštěvovat program na zvládání vzteku a další program věnující se boji proti násilí na ženách. Navíc se bude muset zapojit do veřejně prospěšných prací.

"Podmínka neznamená konec trestu. Je to stále jeho součást. Znamená to jen, že si vězeň odpyká zbytek trestu mimo nápravné zařízení," citovala agentura AP mluvčího vězeňské služby Singabakha Nxumala. "Bude to tak, že panu Pistoriusovi bude přidělen dohlížející úředník. Ten s ním bude pracovat, dokud jeho trest nevyprší. Musíme být informování o jeho každé jednotlivé aktivitě," dodal. Podle úřadu trest vyprší 5. prosince 2029.

Proti propuštění Pistoriuse nebyla ani matka Steenkampové. Ve vyjádření pro komisi, která se žádostí zabývala, však zapochybovala, zda se atlet ve vězení skutečně napravil a vyřešil problémy se záchvaty hněvu.

June Steenkampová proto vyjádřila obavy o bezpečí všech žen, které s Pistoriusem přijdou do styku. Přidala také, že dceřina smrt pro ni i pro manžela Barryho, který letos zemřel, byla obrovskou ránou.

Pistorius byl původně odsouzen na pět let za zabití z nedbalosti, ale odvolací soud překvalifikoval jeho čin na vraždu a poslal atleta za mříže na šest let. Na nátlak prokuratury mu v listopadu 2017 odvolací soud trest zvýšil na 13 let a pět měsíců.

S žádostí o propuštění uspěl Pistorius na druhý pokus. V březnu byla zamítnuta kvůli tomu, že si neodpykal potřebné minimum z trestu. Podle nejvyššího ústavního soudu však šlo o chybu, která vznikla tím, že kvůli sérii odvolání nebylo jasné, kdy atlet bude mít nárok na podmínečné propuštění.