Druhý den parabiatlonových závodů a druhé stříbro. Postarala se o něj Simona Bubeníčková. Po sobotní druhé příčce Cariny Edlingerové ve sprintu se zaskvěla zase Bubeníčková ve vytrvalostním závodě a česká výprava má na paralympijských hrách v Itálii druhou medaili. Sobotní medailistka doběhla na sedmém místě.
Bubeníčková se dočkala medaile. Pro Česko získala druhé parabiatlonové stříbro
Zrakově postižená Bubeníčková byla ve sprintu čtvrtá. V nedělním závodu na 12,5 km nestačila v doprovodu traséra Davida Šrůtka jen na Wang Jüe, zaostala za ní o minutu a 39 sekund. Čeští handicapovaní sportovci čekali na medaili na zimních olympijských hrách od Vancouveru 2010.
Bubeníčková udělala při střelbě jen jednu chybu stejně jako její přemožitelka, která jí suverénně nejrychlejším běžeckým časem porazila o 1:46,0 minuty. Číňanka přidala po sobotním triumfu druhé zlato. Rakouskou rodačku Edlingerovou o naději na lepší výsledek připravilo šest trestných minut.
Bubeníčková potvrdila ziskem stříbra pozici velké medailové naděje české výpravy. Biatlon si přitom přibrala až v této sezoně k běhu na lyžích, v němž se loni stala mistryní světa. V obou sportech sbírá medaile ve Světovém poháru.
Ve vytrvalostním závodu stojících biatlonistů skončil padesátiletý Miroslav Motejzík poslední devatenáctý.