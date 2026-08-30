Bronzová neděle v Poznani. Medaili na MS získali Mílová, Hirsch i Špicar s Havlem

Deblkajak Jakub Špicar a Daniel Havel získal na MS v Poznani bronz na pětistovce. Je to v současné olympijské disciplíně jejich první světová medaile, třikrát byli čtvrtí. Bronz si v závodě na 5000 metrů vyjela i kajakářka Kateřina Mílová. Na třetí příčku se po diskvalifikaci jednoho ze soupeřů nakonec posunul i původně čtvrtý kanoista Robin Hirsch. Josef Dostál titul na 500 metrů neobhájil. Český reprezentant, jenž bojuje s nemocí, skončil čtvrtý.
Špicar s Havlem v Polsku navázali na letošní bronz z mistrovství Evropy. V roce 2017 na MS v Račicích skončili na deblkajaku třetí na kilometru, ale po změně olympijské disciplíny na globálním šampionátu dlouho na stupně vítězů útočili marně. Loni v Miláně skončili až sedmnáctí.
V Poznani se do finále A vrátili a silným finišem se protlačili až na třetí místo. Jako obvykle měli silnější druhou polovinu tratě. „Teď to bylo náročné, protože Němci vedle nás vypálili strašným způsobem, takže to vypadalo, že je to všechno ztracené. Zbytek pole zas tak daleko naštěstí nebyl,“ řekl Havel České televizi. Připomněl suverénní výkon vítězných Němců Jacoba Schopfa a Maxe Lemkeho, na které Češi ztratili 2,37 sekundy.
Pak už je ale porazili jen Portugalci Joao Ribeiro a Messias Baptista. „Je to skvělé. Já jsem tady před šestnácti lety získal svoji první medaili na svém prvním mistrovství světa. Doufám, že tohle není poslední. Jsem za ni strašně šťastný a byl to skvělý závod,“ komentoval pětatřicetiletý Havel svou osmou medaili na MS.
Pro Špicara to byl čtvrtý světový bronz. „Je to naše první světová medaile na téhle trati, dlouho jsme na ni čekali. Já jsem nadmíru spokojený, že to tady vyšlo,“ řekl.
Dostál dojel do cíle naprosto vyčerpaný
Dostál kvůli viróze nestartoval na MS na kilometru, který mu před dvěma lety přinesl olympijské zlato. Soustředil se na oblíbenou pětistovku, kde také může sbírat body do olympijské kvalifikace pro Los Angeles 2028.
„Poslední čtyři dny mám zalehlé levé ucho, teď už i pravé. V cíli jsem se musel chytit Poláka, protože se mi zavíral svět. Když na vodě nevidíte, tak vás může hodit každá vlnka. Naštěstí pro mě přijel (Polák) Alex Borucki, nemuseli pro mě záchranáři a ušetřil jsem se té ostudy,“ hlásil vyčerpaný Dostál po závodě.
Ve finále od začátku na nejlepší ztrácel, v polovině trati byl sedmý. Pak si sice o tři místa polepšil, ale stejně jako v Duisburgu 2023 skončil těsně pod stupni vítězů. Všech zbývajících pět startů na této trati proměnil na MS ve zlato. Na letošním evropském šampionátu získal stříbro.
Deblkanoe Petra a Martina Fuksových v sobotu do boje o medaile těsně nepostoupila, v neděli česká bratrská dvojice vyhrála finále B, takže celkově zapsala desáté místo.
Bronzové závody na pět kilometrů
Šampionát v Poznani vrcholí maratonskými závody na 5000 metrů. Kajakářka Kateřina Mílová se celou dobu držela kolem medailových pozic a nakonec i díky vydařeným přeběhům po molu, které jsou součástí této neolympijské disciplíny, skončila na třetím místě. „Hodně těžím z přeběhů, protože už dlouho jezdím maratony. To mě moc posunulo v technice nástupů a výstupů. Říkala jsem si, že mám na to závodit se špičkou, že by to mohl být dobrý výsledek, ale v tohle jsem ani nedoufala,“ hlásila v cíli šťastná Mílová.
Devatenáctiletý kanoista Robin Hirsch dokončil své finále původně na čtvrtém místě, zvítězil Maďar Balazs Adolf. Po úspěšném protestu české výpravy byl diskvalifikován druhý Moldavan Serghei Tarnovschi kvůli tomu, že při přeběhu přes molo táhl loď nepovoleným způsobem a Hirsch se posunul na bronz. „Je to bombový pocit. Převrací se mi život, sny se stávají realitou. Měl jsem teda i trochu štěstí, ale i to hraje roli,“ říkal Hirsch.
V kategorii C1 skončila Denisa Řáhová sedmá, zvítězila Němka Carlotta Loskeová, na niž Češka ztratila přes minutu a čtvrt. Nejdelší závod kajakářů vyhrál Portugalec Pimenta, Tomáš Sobíšek dojel se ztrátou téměř dvou minut dvanáctý.