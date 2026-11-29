Široká nabídka ze sezony zimních sportů na ČT sport pokračuje. Svůj závod už za sebou mají snowboardisté Zuzana Maděrová s Kryštofem Minárikem, kteří získali bronz v paralelním slalomu. Program pokračuje zastávkou short tracku v čínské Šanghaji. Finské Kontiolahti bude svědkem sprinterských závodů v biatlonu, další z finských středisek Ruka hostí běžce na lyžích, skokany a sdruženáře. Přímé přenosy sledujte na ČT sport, ČT2 a ČT sport Plus.
První nedělní český úspěch obstarali Maděrová s Minárikem
O první výrazný český zápis se brzy nad ránem tuzemského času postarali snowboardisté Zuzana Maděrová a Kryštof Minárik. Společně obsadili na Světovém poháru v Číně třetí místo v paralelním obřím slalomu smíšených dvojic.
Český tým ve vyřazovacích bojích ve středisku Snow Ruyi nestačil jen v semifinále na Švýcary Xenii von Siebenthalovou a Giana Casanovu. V malém finále pak v souboji o bronz porazil Kanaďany Aurelii Moisanovou a Arnauda Gaudeta. Zvítězili Němci Melanie Hochreiterová se Stefanem Baumeisterem.