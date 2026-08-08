Program ME v plavání

Mistrovství Evropy v plaveckých sportech v Paříži vrcholí. V bazénových disciplínách se představí 12 českých závodníků včetně para plavkyně Agáty Koupilové. Hlavní hvězdou výpravy bude trojnásobná evropská šampionka Barbora Seemanová, která na předloňském šampionátu v Bělehradě získala zlaté medaile na 100 a 200 metrů volný způsob a stříbro na kraulové čtyřstovce. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Program vysílání ME v plavání
Program vysílání ME v plavání
Přímé přenosy nabízí ČT sport. Kompletní finálové bloky sledujte na ČT sport Plus.
Pondělí 10. 8.
18:15 finálový blok
18:30 – 50 m motýlek, M – semifinále
18:37 – 100 m volný způsob, Ž – semifinále
18:46 – 400 m polohový závod, M – finále
18:55 – 200 m znak, Ž – semifinále
19:05 – 100 m prsa, M – semifinále
19:20 – 4x200 m volný způsob, Ž – finále
19:33 – 4x200 m volný způsob, M – finále
Úterý 11. 8.
18:15 finálový blok
18:30 – 200 m znak, Ž – finále
18:37 – 50 m motýlek, M – finále
18:42 –100 m volný způsob, Ž – finále
18:48 – 100 m prsa, M – finále
18:54 – 100 m prsa, Ž – semifinále
19:03 – 200 m znak, M – semifinále
19:25 – 50 m motýlek, Ž – semifinále
19:32 – 100 m volný způsob, M – semifinále
19:53 – 800 m volný způsob, Ž – finále
20:06 – 4x100 m polohový závod, mix – finále
Středa 12. 8.
18:15 finálový blok
18:30 – 200 m volný způsob, Ž – semifinále
18:40 – 200 m znak, M – finále
18:47 – 50 m motýlek, Ž – finále
18:52 – 100 m volný způsob, M – finále
18:58 – 100 m prsa, Ž – finále
19:04 – 200 m prsa, M – semifinále
19:26 – 50 m znak, Ž – semifinále
19:33 – 100 m motýlek, M – semifinále
19:54 – 400 m polohový závod, Ž – finále
20:03 – 800 m volný způsob, M – finále
20:16 – 4x100 m volný způsob, Ž – finále
Čtvrtek 13. 8.
18:15 finálový blok
18:30 – 100 m motýlek, M – finále
18:36 – 50 m znak, Ž – finále
18:41 – 200 m volný způsob, M – semifinále
18:51 – 100 m motýlek, Ž – semifinále
19:00 – 50 m znak, M – semifinále
19:07 – 200 m prsa, Ž – semifinále
19:29 – 200 m prsa, M – finále
19:36 – 200 m volný způsob, Ž – finále
19:44 – 4x100 m volný způsob, M – finále
Pátek 14. 8.
18:15 finálový blok
18:30 – 100 m motýlek, Ž – finále
18:36 – 200 m volný způsob, M – finále
18:43 – 200 m prsa, Ž – finále
18:50 – 100 m znak, Ž – semifinále
18:59 – 50 m prsa, M – semifinále
19:18 – 50 m volný způsob, Ž – semifinále
19:25 – 200 m motýlek, M – semifinále
19:35 – 200 m polohový závod, Ž – semifinále
19:51 – 50 m znak, M – finále
19:56 – 1500 m volný způsob, Ž – finále
20:16 – 4x100 m volný způsob, mix – finále
Sobota 15. 8.
18:15 finálový blok
18:30 – 200 m motýlek, M – finále
18:37 – 50 m volný způsob, Ž – finále
18:42 – 50 m prsa, M – finále
18:47 – 200 m polohový závod, Ž – finále
18:54 – 50 m volný způsob, M – semifinále
19:01 – 50 m prsa, Ž – semifinále
19:20 – 1500 m volný způsob, M – finále
19:52 – 200 m motýlek, Ž – semifinále
20:02 – 200 m polohový závod, M – semifinále
20:12 – 100 m znak, Ž – finále
20:18 – 100 m znak, M – semifinále
20:47 – 4x200 m volný způsob, mix – finále
Neděle 16. 8.
18:15 finálový blok
50 m volný způsob, M – finále
50 m prsa, Ž – finále
200 m polohový závod, M – finále
200 m motýlek, Ž – finále
100 m znak, M – finále
400 m volný způsob, Ž – finále
400 m volný způsob, M – finále
4x100 m polohový závod, Ž – finále
4x100 m polohový závod, M – finále
Čeští plavci v bazénu na ME
Čeští plavci v bazénu na ME
Barbora Janíčková: 50 a 100 m v. zp., 50 m motýlek, 4x100 m v. zp. mix
Daryna Nabojčenko: 50 a 100 m motýlek, 50 m znak, 50 m v. zp.
Barbora Seemanová: 100, 200 a 400 m – v. zp., 50 m v. zp., 100 m motýlek, 4x100 m v. zp. mix
Jan Čejka: 50 m, 100 m, 200 m znak, 200 m polohově
Daniel Gracík: 50 m motýlek, 100 m v. zp.
Vojtěch Janeček: 50 m prsa
Michal Judickij: 200 a 400 m polohově, 200 m znak
Jan Jurčík: 100 a 200 m motýlek, 400 m v. zp.
Miroslav Knedla: 50, 100 a 200 m znak, 4x100 m v. zp. mix
Jakub Jan Krischke: 50 a 100 m znak, 100 m v. zp., 4x100 m v. zp. mix
Ondřej Slavík: 50 a 100 m motýlek, 50 m v. zp.
Paraplavkyně Agáta Kvapilová: 50 a 100 m v. zp.