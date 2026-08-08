Dálkoví plavci zakončili ME smolně, závod nemohli dokončit kvůli zahozené čepičce

Čeští dálkoví plavci zakončili účinkování na mistrovství Evropy v Paříži smolně – diskvalifikací ve smíšené štafetě na 4x1500 metrů. Z kvarteta Julie Pleskotová, Alena Benešová, Denis Borovka, Martin Straka dokončily své úseky v řece Seině jen ženy, další pokračování na průběžném šestém místě znemožnili týmu rozhodčí kvůli nezvyklému technickému přestupku při předávce.
Ve dvaceti letech nejmladší člen sestavy Borovka při skoku do vody ze startovního mola sundal z hlavy čepičku a porušil tím pravidla.
„Na třetím úseku nás bohužel rozhodčí diskvalifikovali za to, že byla sundaná čepička během startu, nebo před startem, nevím přesně. Údajně s čepičkou se musí odstartovat,“ líčil Straka.
„Otázka zase je, jestli předávka je start, jestli start není jenom na začátku. Je to prostě technikálie a bohužel nás za to diskvalifikovali a nenechali nás ani doplavat, abychom pak třeba měli šanci podat protest,“ litoval český reprezentant, který se jako finišman do vody vůbec nedostal.
Závod vyhráli Němci těsně před Italy a Maďary a s dvouminutovým náskokem před zbytkem pole. Třetí zlatou medaili na šampionátu vybojoval finišman Florian Wellbrock, který v Paříži ovládl i tratě 5 a 10 km. Druhý titul po pátečním triumfu ve vyřazovacím závodě na 3 km získala Isabel Goseová. V týmu s nimi byli i Julia Ackermannová a Oliver Klemet.
Hned u Eiffelovy věže na legendárním mostu Bir-Hakeim stála rampa pro extrémní skoky do vody. Nadšení diváci fandili domácí legendě dvaačtyřicetiletému Garymu Huntovi. Vítěz deseti sezon cliffdivingové série však nakonec získal jen bronz. Zvítězil Rumun Catalin Petru Preda, který vše zpečetil skokem, za který od jednoho z rozhodčích dostal dokonce perfektní desítku.
Výsledky ME v plaveckých sportech
Výsledky ME v plaveckých sportech
Dálkové plavání:
Smíšená štafeta 4x1500 m: 1. Německo (Ackermannová, Goseová, Klemet, Wellbrock) 1:03:39,2, 2. Itálie -2,0, 3. Maďarsko -3,1, ...Česko (Pleskotová, Benešová, Borovka, Straka) diskvalifikováno.
Extrémní skoky do vody (20 m):
Muži: 1. Preda (Rum.) 411,60, 2. Barnaba (It.) 386,00, 3. Hunt (Fr.) 382,50.
Ženy: 1. Čukanivská (Ukr.) 324,70, 2. Cosettiová (It.) 297,20, 3. Halbischová (Něm.) 292,15.