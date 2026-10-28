Hanzlíčková zabojuje na zápasnickém MS po dvou letech o bronz

Zápasnice Adéla Hanzlíčková zabojuje ve čtvrtek na mistrovství světa v Astaně o třetí místo ve váze do 68 kg a rok po operaci přetrženého vazu a poraněného menisku v levém koleně může navázat na bronzovou medaili z roku 2024. Česká reprezentantka podlehla v semifinále Číňance Lung Ťia. Její soupeřka pro závěrečný duel o cenný kov vzejde z oprav.
Českou olympioničku tak v Kazachstánu dělí jedna výhra od vyrovnání kariérního maxima z MS v Tiraně. Loni ji při obhajobě bronzu v Záhřebu limitovalo zranění kolena a vypadla ve čtvrtfinále. Vicemistryně Evropy z roku 2019 má ve sbírce z evropských šampionátů i tři bronzy.
V Astaně nyní dvaatřicetiletá Hanzlíčková potvrdila návrat do bývalé formy. V prvním kole porazila na lopatky Kanaďanku Ellu Doornaertovou, stejně poté přešla i přes Noémi Szabadoszovou z Maďarska.
Ve čtvrtfinále si poradila i s Nesrin Basovou z Turecka, která vloni získala na MS stříbro ve vyšší váhové kategorii do 72 kg.
Naděje na premiérový postup do světového finále Hanzlíčkové zhatila až Lung Ťia. Obhájkyni bronzu z loňského šampionátu česká zápasnice v semifinále podlehla 2:7.