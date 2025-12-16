Ostatní

Vláda odvolala předsedu NSA Šebka. Udělal si z toho cestovku, kritizoval Babiš


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT24

Vláda na návrh ministra pro sport, prevenci a zdraví Borise Šťastného (Motoristé) odvolala předsedu Národní sportovní agentury (NSA) Ondřeje Šebka a člena rady agentury Františka Horáka, oznámil premiér Andrej Babiš (ANO).

Zástupci kabinetu kritizovali hospodaření NSA už dříve. Bývalého předsedu Českého veslařského svazu Šebka dosadila do čela NSA od začátku prosince 2022 vláda premiéra Petra Fialy (ODS). Nahradil Filipa Neussera.

„Pan předseda si z toho udělal cestovní kancelář a my si myslíme, že peníze mají dostávat hlavně naše děti, které určitě rády sportují,“ řekl k odvolání Babiš. „Cílem je zajistit transparentnost využití veřejných peněz ve sportu,“ řekl Šťastný. V NSA chystá důkladný audit.

NSA vznikla v roce 2019, prostřednictvím svých programů na rozvoj sportu a turistiky poskytuje sportovní dotace ze státního rozpočtu. Kontroluje také použití podpory z rozpočtu. Prvním šéfem NSA byl Milan Hnilička, v květnu 2021 ho nahradil Neusser.

