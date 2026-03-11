Branky, body, vteřiny jsou bez přehánění fenoménem českého a dříve československého sportovního vysílání. Od prvního vydání nejdéle nepřetržitě vysílaného pořadu v domácí televizní historii uplynulo 70 let.
EXKLUZIVNĚTři slova, tisíce příběhů. Branky, body, vteřiny slaví sedmdesát let
Mezi trojicí „otců zakladatelů“ byl také Vít Holubec, který pořad v jeho počátcích uváděl. „Původně se vysílalo každou neděli na konci programu. Dali nám volné pole, ať vysíláme tak dlouho, jak to vydržíme. Takže jsme dělali někdy Branky až tři čtvrtě hodiny,“ vysvětlovala legenda československé sportovní žurnalistiky v jednom ze svých posledních rozhovorů v roce 2013.
Dlouhá byla i obrazová znělka Karla Zrůbka na dnes již ikonický hudební motiv skladatele Štěpána Koníčka – ta první z podzimu 1956 měla 40 sekund a Zrůbek při ní použil akční záběry z různých sportů. Prolínání různých „branek, bodů a vteřin“ v úvodní znělce zůstalo charakteristikou pořadu po většinu jeho existence.
„Měnila se každého půl roku na zimní a letní variantu a pro sportovce bylo velkou metou se do znělky dostat,“ vzpomíná dlouholetý člen sportovní redakce ČT Vladimír Drbohlav.
Spolu s Holubcem si vznik sportovní relace prosadili jeho slovenský kolega Radoslav Siváček a vše zastřešil tehdejší šéfredaktor Miroslav Hladký. Od prvotního nápadu k pilotnímu vysílání přitom uběhla z dnešního pohledu neuvěřitelně krátká doba – pouhý jeden týden.
Samotný formát pořadu byl necelé tři roky po začátku pravidelného televizního vysílání v Československu velmi ambiciózní. Měl totiž vysílat i události z daného dne, což kvůli filmové technologii nebylo vůbec jednoduché.
„Do té doby byly všechny sportovní materiály den staré, někdy i několik dní. Záviselo to na tom, že se podařilo najít televizní laboratoř, která byla schopna materiál zpracovat, a na závěr dne se to ustříhalo,“ přibližuje Drbohlav.
Název trio vymyslelo hned poté, co byl jejich nápad schválen. „Jeli jsme domů k Hladkému a mudrovali jsme. Padaly všemožné názvy, ale jak jsme byli jen tři, tak zůstalo nakonec u tří slov. A to proto, že definovaly vlastně veškerou náplň pořadu,“ vzpomínal Holubec.
„Je příznačné, že právě oni tři dali pořadu i jméno. Každý měl za úkol říci jedno slovo do názvu. Nevím, kdo řekl Body a Vteřiny, ale vím přesně, kdo řekl ty Branky. Vít Holubec,“ popsal někdejší ředitel redakce sportu Otakar Černý. Pod tímto názvem se poprvé vysílalo už 18. března 1956.
V běhu času se měnila dramaturgie, stopáž, periodicita i umístění v programovém schématu – vedle znělky ale zůstal po celou dobu prakticky stejný i název. Jen v letech 1976–1993 nahradily „vteřiny“ významově přesnější „sekundy“.
To mělo souvislost s přijetím názvosloví Mezinárodní soustavy jednotek SI v Československu v roce 1974. V nich je časovou jednotkou sekunda, zatímco hovorová vteřina je jednotkou úhlovou.
Po rozdělení federace v lednu 1993 se BBV vrátily k původnímu názvu, což bylo později mylně interpretováno jako předchozí „úlitba“ slovenským divákům.
Od roku 1995 se hlavní sportovní relace vysílá každý den jako součást zpravodajského bloku, když krátce před osmou hodinou večerní navazuje na kanálech ČT1 a ČT24 na Události. A téměř od začátku byl u toho i Vojtěch Bernatský, který se stal členem týmu ve stejné době jako první moderátorka – Ivana Chvátalová.
„Do televize jsem přišel v roce 1994 a hned po dvou letech – ani nevím, čím jsem si to zasloužil – jsem se dostal k moderování Branek. Takže letos slavím třicátou sezonu a chtěl bych se dočkat 5000. relace,“ říká Bernatský, nejdéle nepřetržitě působící moderátor pořadu.