Pád laviny v Pákistánu nepřežil jeden z nejlepších horolezců všech dob Nirmal Purja

Čtvrteční pád laviny na pákistánské hoře Broad Peak zabil všech deset členů expedice, kterou vedl jeden z nejlepších horolezců všech dob Nirmal Purja. V pátek se ještě šest z deseti členů výstupu na 12. nejvyšší horu světa pohřešovalo a záchranáři po nich pátrali.
Purjova společnost Elite Exped potvrdila, že Purja přišel tragicky o život kvůli lavině na hoře Broad Peak. „Dostali jsme potvrzení, že bohužel nepřežili ani další členové expedice,“ uvedla. V expedici byli občané Pákistánu, Nepálu, Ománu, Číny a USA.
Kvůli úmrtí Purji a dalších devíti členů výpravy vyjádřil soustrast nepálský premiér Balendra Šáh. „Příběh jejich odvahy, odhodlání a přínosu bude vždy inspirovat,“ prohlásil. Pákistánská policie informovala, že obnovila pátrací akci, kterou pozastavila v pátek kvůli špatném počasí. Není jasné, zda se podařilo nalézt těla všech členů výpravy. V pátek policie informovala o vyzvednutí pozůstatků tří horolezců.
Zpráva o Purjově smrti „zlomila srdce hodně horolezcům z celého světa, kteří měli nějaký vztah k tomuto pozoruhodnému a jedinečnému muži“, uvedl britský dobrodruh a horolezec Bear Grylls.
Purja byl v horolezeckém světě velmi známý, profesionálně se horolezectví začal věnovat po službě v britské armádě. V roce 2019 zdolal během 189 dnů 14 nejvyšších vrcholů světa, čímž vytvořil rekord nejrychlejších výstupů. Jeho rekord překonali v roce 2023 norská alpinistka Kristin Harilaová a její nepálský šerpa, kteří tyto přes 8000 metrů vysoké hory dobyli za 92 dní. O Purjově výkonu vznikl dokumentární film 14 Peaks: Nothing is Impossible (14 vrcholů: Nic není nemožné).
Nirmal Purja
Nirmal Purja
- Nirmal Purja (43), přezdívaný Nims nebo Nimsdai, patřil k nejuznávanějším a nejlepším horolezcům současnosti. Je držitelem řady rekordů.
- V roce 2019 zdolal s kyslíkem všech 14 osmitisícových vrcholů světa za půl roku, čímž výrazně překonal dosavadní rekordní zápis Korejce Kim Čchang-ha. Tomu to trvalo sedm let, deset měsíců a šest dnů, ale na rozdíl od Purji to dokázal bez kyslíkových přístrojů. Purjův rekord překonali v roce 2023 norská alpinistka Kristin Harilaová a nepálský horolezec Tenjen Lama, kteří tyto přes 8000 metrů vysoké hory dobyli za 92 dní.
- Purja zahájil svou misi s názvem Possible 14/7 výstupem na Annapurnu 23. dubna 2019 a završil ji v říjnu zdoláním Šiša Pangmy. Mezitím v květnu během 48 hodin vystoupil na vrcholy Mount Everestu, Lhoce a Makalu, čímž se zapsal do Guinnessovy knihy rekordů.
- „Než jsem začal, každý se tomu smál,“ řekl Purja v říjnu 2019. „Musíte věřit ve své schopnosti a vždy zůstat pozitivní, protože někdy věci nepůjdou tak, jak byste chtěli. Pak můžete dokázat nemožné,“ dodal. Slavný italský horolezec Reinhold Messner, který všech 14 osmitisícových vrcholů zdolal jako první na světě, označil Purjův výkon za „jedinečný milník v horolezectví, co se logistiky, diplomacie a provedení týče“. O Purjově výkonu vznikl dokumentární film 14 Peaks: Nothing is Impossible (14 vrcholů: Nic není nemožné) a také vyšla jeho kniha.
- V roce 2021 byl členem výpravy nepálských horolezců, které se povedl první zimní výstup na druhou nejvyšší horu světa K2. Na 8611 metrů vysokém vrcholu v pohoří Karákoram na hranici Pákistánu a Číny stanuli 16. ledna 2021. Purja byl jediným členem týmu, který zdolal vrchol bez přídavného kyslíku, a stal se tak prvním člověkem, kterému se to podařilo v zimě. Po pádu při sestupu do základního tábora na úpatí K2 tehdy zemřel jejich kolega, známý španělský horolezec Sergi Mingote.
- Purja překonal několik dalších rekordů, například zdolal nejvíce osmitisícovek na jaře, nejvíce osmitisícovek v létě či nejrychleji vystoupil na vrcholy tří i pěti nejvyšších hor světa (Everest, K2 a Kančendžonga, Lhotse a Makalu). V říjnu 2024 se stal prvním člověkem, který zdolal všech 14 osmitisícových vrcholů a sedm nejvyšších vrcholů všech kontinentů (tzv. Koruna planety neboli Seven summits). Na některou z osmitisícovek vystoupil 57krát, z toho na Everest osmkrát. Bez použití kyslíku zdolal 22 osmitisícových vrcholů.
- Purja se znal s českou horolezkyní Klárou Kolouchovou, která zahynula loni v červenci při pokusu zdolat pákistánskou horu Nanga Parbat. V roce 2019 ji podpořil při jejím třetím a nakonec úspěšném pokusu zdolat obávanou K2. Purjův tým pomohl zabezpečit cestu.
- Purja je považován za jednoho z horolezců, který se výrazně zasloužil o změnu toho, jak svět vnímá nepálské horolezce a šerpy, a zajistil jim uznání. Ve svých knihách, rozhovorech i dokumentu 14 Peaks: Nothing Is Impossible opakovaně zdůrazňoval, že úspěchy v Himálaji jsou výsledkem práce nepálských týmů, nikoli pouze západních expedic. Prosazoval, aby byli nepálští horolezci uváděni jako plnohodnotní partneři expedic a dostávali stejné uznání za své výkony.
- Purja se narodil 25. července 1983 v nepálském okrese Myagdi v chudé rodině vojáka z etnika Gurkhů. Studoval na anglické internátní škole, studium mu financovali bratři, kteří se stali vojáky. Později vystudoval bezpečnostní management na Loughborough University v Anglii.
- Než zahájil horolezeckou kariéru, sloužil v britské armádě (měl i britské občanství) u brigády Gurkhů (od 2003), později u speciálních sil námořnictva (od 2009). V roce 2018 odmítl nabídku stát se členem speciální jednotky SAS a rozhodl se naplno věnovat horolezectví.
- První velký výstup podnikl Purja v roce 2012, když zdolal bez předchozích horolezeckých zkušeností himálajskou šestitisícovku Lobuche. První osmitisícovku pokořil v květnu 2014, když vystoupal na Dhaulágirí, na Mount Everestu stanul o dva roky později.
- Purja se proslavil například i fotografií přeplněnosti na Everestu, kterou pořídil v květnu 2019. V roce 2022 vydal autobiografickou knihu Za hranici nemožného.
- V roce 2018 mu britská královna Alžběta II. udělila Řád britského impéria.
- Purja byl ženatý a měl jednu dceru.