S úřadujícími šampiony Viktorem Byrtusem a Karolínou Šrámkovou se od středy uskuteční v pražské Galerii Harfa 34. ročník mistrovství republiky ve squashi. Odehraje se tradičně ve skleněném kurtu. Turnaj vyvrcholí finálovými duely v sobotu. Přímé přenosy nabídne od čtvrtka ČT sport Plus.
O domácích squashových titulech opět rozhodnou souboje ve skleněném kurtu
Šrámková se pokusí v 19 letech vybojovat třetí domácí titul po sobě. Loni přehrála v boji o zlato čtyřnásobnou šampionku Annu Serme 3:0. „Tento rok jsem asi udělala pro úspěch maximum. Připravuju se i na maturitu a na přijímačky na medicínu. Udělala jsem, co šlo, a uvidíme, jak to dopadne,“ uvedla Šrámková.
Pětadvacetiletý Byrtus zabojuje o druhý titul. V minulém roce porazil ve finále Jakuba Solnického 3:1. „Chci tu vyhrát každý zápas. Když se to povede, tak vyhraju i titul,“ podotkl s úsměvem Byrtus.
Program vysílání MČR ve squashi na ČT sport Plus
Čtvrtek: čtvrtfinále 14:40
Pátek: semifinále 17:00
Sobota: o 3. místo 16:00
Neděle: finále 18:00
Oba čeští šampioni také vyhlížejí nadcházející roky, kdy budou bojovat o účast na olympijských hrách v roce 2028. Squash bude mít v Los Angeles pod pěti kruhy premiéru. Na turnaj se kvalifikuje 16 mužů a 16 žen.
„Původní informace, kterou naše světová federace s Mezinárodním olympijským výborem dojednávala, byla, že soutěže budou pro 32 mužů a žen. Po nějaké době ale přišla pro nás ne tak úplně dobrá informace o snížení na 16. Údajně by to ale mohlo pomoci v tom, že by se squash mohl objevit nejen na olympiádě v Los Angeles, ale zvyšuje to výrazně šance, že by setrval i na další olympiádě v Austrálii,“ uvedl hlavní organizátor pražského turnaje Tomáš Fořter.
Pět míst na OH by měli získat vítězové kontinentálních šampionátů, jedno místo připadne domácímu reprezentantovi USA a dalších devět hráčů se kvalifikuje podle světového žebříčku PSA z května 2028. Poslední, šestnácté místo získá vítěz kvalifikačního turnaje v červnu 2028, jehož se zúčastní nejlepší hráči ze zemí, které se dosud na olympiádu nekvalifikovaly.
„Jako svaz se budeme snažit vytvořit optimální podmínky pro sportovce v rámci našich možností, aby měli čistou hlavu a mohli se koncentrovat jen na své výkony. Pro nás byla velká změna, že jsme se dostali do skupiny olympijských sportů, že jsme dostali možnost zařadit sportovce do resortních center. Spadáme konkrétně pod Olymp, resort ministerstva vnitra, kde se o naše sportovce bezvadně starají a podporují je. Mají i různé podpory na výjezdy do zahraničí, což my s naším limitovaným rozpočtem nejsme schopní zajistit,“ uvedl předseda České asociace squashe Tomáš Cvikl.
Mistrovství republiky ve squashi otevřou ve středu zápasy prvního a druhého kola mužů, o den později vstoupí do turnaje ženy. Semifinálové duely ženské a mužské kategorie jsou na programu v pátek, finále se uskuteční o den později od 18:00.