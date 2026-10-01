Nejlepším sportovcem centra Victoria je Alexander Choupenitch

Nejlepším sportovcem roku vyhlásilo vysokoškolské resortní centrum Victoria Alexandera Choupenitche, který pro Česko získal první titul mistra světa v šermu. Za fleretistou v konkurenci téměř 400 sportovců obsadil druhé místo kanoista Vít Přindiš, třetí skončila plavkyně Barbora Choupenitch.
Vítězný šermíř na slavnostním ceremoniálu centra ministerstva školství prohlásil, že letošní sezona pro něj byla výjimečná. „Stát se mistrem světa a dostat se na první místo světového žebříčku, to jsou cíle, o kterých jsem dlouho snil. O to víc si vážím tohoto ocenění, protože přichází od organizace, která je dlouhodobě součástí mé sportovní cesty,“ řekl dvaatřicetiletý Choupenitch, který v červenci ovládl světový šampionát v Hongkongu.
Přindiš se stal mistrem světa v kayakcrossu, plavkyně Choupenitch před svatbou ještě pod dívčím jménem Seemanová vyhrála na mistrovství Evropy kraulařský závod na 200 metrů. Čtvrtá v anketě skončila atletka Lurdes Gloria Manuel, které na medailové pozice nestačil ani titul halové mistryně světa v běhu na 400 metrů a vynikající výkony na mítincích Diamantové ligy.
„Dostat se mezi deset nominovaných ve Victorii je sám o sobě dost těžký úkol. A vystoupat v celkovém hodnocení všech sportovců takto vysoko znamená, že se v sezoně muselo něco opravdu hodně podařit,“ uvedl 37letý Přindiš. „Já jsem letos vše vsadil na jednu kartu v podobě mistrovství světa a podřídil tomu celou přípravu. Jsem rád, že se plán podařil a udělal jsem radost spoustě lidí okolo sebe.“
„Zlatá medaile z mistrovství Evropy pro mě samozřejmě znamená strašně moc, ale stejně důležitý je pro mě výkon, který za ní stojí. Samotný čas a nový český rekord jsou důkazem, že se mám pořád kam posouvat. A právě to mě na sportu baví – hledat další rezervy, překonávat sebe sama a zjišťovat, kde jsou moje hranice. Letošní sezona mi ukázala, že můžu být ještě rychlejší, a to je pro mě velká motivace do další práce,“ prohlásila Barbora Choupenitch.
Trenérem roku byl vyhlášen Ital Giovanni Bortolaso, který dovedl Choupenitche k titulu mistra světa. Kolektivem roku jsou tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová, kteří vyhráli na grandslamovém US Open smíšenou čtyřhru.
Sportovec roku Victorie VSC, resortního centra ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Sportovec roku Victorie VSC, resortního centra ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
1. Alexander Choupenitch (šerm), 2. Vít Přindiš (vodní slalom), 3. Barbora Choupenitch (plavání), 4. Lurdes Gloria Manuel (atletika), 5. Lukáš Kratochvíl (vodní slalom), 6. Miroslav Knedla (plavání), 7. Amálie Švábíková (atletika), 8. Lukáš Krpálek (judo), 9. Kateřina Siniaková (tenis), 10. Marie Horáčková (lukostřelba).
Kolektiv roku: Jakub Menšík a Karolína Muchová (tenis).
Trenér roku: Giovanni Bortolaso (šerm).
Talent roku: Michal Rada (atletika).