Metoděj Jílek je Sportovcem roku MVČR

Olympijský vítěz v rychlobruslení Metoděj Jílek se stal Sportovcem roku ministerstva vnitra. V anketě resortního centra Olymp za ním na dalších místech skončily wimbledonská vítězka Linda Nosková a bronzová medailistka ze zimních Her v Itálii biatlonistka Tereza Voborníková.
Dvacetiletý Jílek ovládl v Miláně závod na deset kilometrů, na poloviční trati přidal stříbro. V anketě navázal na pět triumfů Martiny Sáblíkové, která letos ukončila kariéru. Olymp ji při slavnostním vyhlášení ve Španělském sále Pražského hradu. uvedl do své Síně slávy.
Za nejlepší trojicí skončili například lyžař Jan Zabystřan, jenž vyhrál závod Světového poháru, vicemistryně Evropy ve veslování Pavlína Flamíková s Annou Šantrůčkovou nebo brokový střelec Daniel Korčák, druhý na mistrovství světa.
Speciální ocenění od ministra vnitra Lubomíra Metnara získal Filip Salač, vítěz srpnového závodu šampionátu Moto2 v Británii. Nejlepší juniorkou byla vyhlášena atletka Linda Botková, dvojnásobná mistryně Evropy. Trenérkou roku je Lenka Kardová, která vede boxerky v Olympu a působí také u reprezentace.
Sportovec roku ministerstva vnitra 2026
Sportovec roku ministerstva vnitra 2026
1. Metoděj Jílek (rychlobruslení), 2. Linda Nosková (tenis), 3. Tereza Voborníková (biatlon), 4. Jan Zabystřan (sjezdové lyžování), 5. Michal Krčmář (biatlon), 6. Pavlína Flamíková, Anna Šantrůčková (veslování), 7. Jan Čejka (plavání), 8. Daniel Korčák (sportovní střelba).
Trenérka roku: Lenka Kardová (box).
Juniorka roku: Linda Botková (atletika).
Cena ministra vnitra: Filip Salač (Moto2).
Síň slávy: Martina Sáblíková (rychlobruslení).