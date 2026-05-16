Slunce, vítr, ale také dlouhé čekání na moři nebo noční plavba v náročných podmínkách. Šestadvacátý ročník Májové regaty přinesl v chorvatských vodách vše, co k jachtingu patří. Tradiční závod odstartoval v pondělí 4. května v Biogradu na Moru a během několika dní prověřil posádky po technické, strategické i psychické stránce.
„Ačkoliv si to nemyslíme, jsou Česko a Slovensko námořními velmocemi. Během Májové regaty se v marině v Biogradu i na Žutu prakticky nemluvilo jinými jazyky než česky a slovensky. Když jsme Májovku přebírali a začali ji organizovat, závodilo asi dvacet lodí. Letošní ročník jsme jich měli registrovaných kolem padesáti. Jsem rád za to, že si s námi jachtaři užívají milé zážitky i pořádný adrenalin,“ pochvaloval si ředitel Májové regaty Tomáš Martínek.
První etapa, která odstartovala v biogradských vodách v pondělí 4. května, nabídla téměř ideální kulisu pro první měření sil a schopností posádek. Desítky lodí vypluly směrem k ostrovu Žut za slunečného počasí a příhodného větru.
„Byla jsem hotová z počtu lodí na startu, kterým se kapitáni musejí vyhýbat. Kritické situace, které na lodi během závodu nastanou, mě absolutně pohltily. Každý problém se musí vyřešit rychle a musí se zapojit celá posádka,“ popisovala Kateřina Nováčková z týmu Jana Hlinovského, jenž vedl lod Virgin Gorda v kategorii DUFOUR 41.
Okolí Žutu i samotný ostrov se na následující dny staly centrem závodního dění, kotvištěm i zázemím účastníků dvacáté šesté ‚Májovky‘.
Druhý den ukázal, že letošní ročník nebude jen o pohodové plavbě. Vítr zesílil a závodníky čekala dlouhá etapa. Kategorie Fun&Learn! dorazila do cíle před setměním, lodě třídy ORC pak absolvovaly část závodu v nočních podmínkách. Právě déšť, silnější vítr, tma a únava hrály stále větší roli. Posádky musely pečlivě pracovat s navigací i rozložením sil. Na moři rozhodovaly detaily.
„Noční etapa mohla být trošku delší, ale i tak jsme si parádně zazávodili. Krásně foukalo a jeli jsme na genaker ve skluzu dvanáct a půl uzle. To byla perfektní, nádherná plavba,“ podělili se o zážitky Václav Rak a Jiří Čuda, členové posádky Radima Dvořáka, kteří závodili na lodi April v kategorii First 36.
Závodníci se ve středeční ráno budili za zvuků nárazů větru z jihu, který donutil rozhodčí závody zastavit ještě před vyplutím. Místo napínavých soubojů na vodě tak přišel den čekání. Organizátoři ale program rychle přizpůsobili a pro účastníky připravili panelovou diskusi.
„Počasí se rychle mění, trošku nás to zaskočilo. I přestože jsme studovali různé modely počasí a předpovědi, stejně takový horší den přišel. Není jednoduché dopředu něco plánovat. Chvíli nefouká žádný vítr a najednou má sílu padesáti uzlů,“ konstatoval Tomáš Martínek.
Rozhodující chvíle přišly ve čtvrtek. Dopoledne panovalo téměř bezvětří a lodě se jen pomalu a za pomoci motorů přesouvaly na startovní pozice. Posádky trávily dlouhé minuty zíráním na plachty a čekáním, kdy se konečně napnou. Když se odpoledne vítr nakonec rozhodl zafoukat, bylo jasné, že tato plavba určí celkové pořadí. A v několika kategoriích se skutečně bojovalo až do posledních metrů.
V kategorii ORC triumfovala posádka Menert se skipperem Jozefem Hnilicou, která ovládla také třídu First 45. Kategorii DUFOUR vyhráli Random Legends pod vedením Ivana Salače, mezi loděmi First 36 slavila úspěch posádka Audynky s kapitánem Danem Audym. Třídu First 45 ORC ovládl Yachter Sailing Team se skipperem Miroslavem Tulejou, kategorii Salona 46 vyhrál David Martínek s Yacht Club Yachta's a ve Fun&Learn! zvítězil tým Grand Reserve vedený Danem Burianem.
Závěr regaty už patřil tradičně oslavám. Večerní vyhlášení vítězů doplnilo předávání cen z tomboly i společná taneční zábava, která uzavřela další ročník závodu.
„Letošní Májovka opět ukázala, že je tu skvělá parta a atmosféra. Na příští rok chystáme pár novinek, takže se to zase o kousek posune. Závodníci se mají na co těšit,“ prozradil Tomáš Martínek.