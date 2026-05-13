Hronová ani Juhászová další českou medaili z ME v taekwondu nepřidaly


před 15 mminutami|Zdroj: ČTK

Dominice Hronové ani Ivetě Juhászové se nepodařilo navázat na bronzový úspěch Petry Štolbové na ME v taekwondu. V Mnichově obě české reprezentantky prohrály úvodní duel.

Olympionička z Paříže Hronová nestačila v kategorii do 57 kilogramů na Ukrajinku Darju Kostenevyčovou, Juhászovou vyřadila v třiasedmdesátce Andjela Berisajová z Černé Hory, medailistka z evropských i světových šampionátů.

Štolbová se prosadila na stupně vítězek v úterý ve váze do 62 kg, z ME vybojovala cenný kov již potřetí: bronz podruhé a má i jedno stříbro. Z české reprezentace do šampionátu ještě zasáhne ve čtvrtek Tomáš Sittek (do 74 kg).

