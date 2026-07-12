Horáčková poprvé vyhrála na SP a zajistila si účast ve finále seriálu

Lukostřelkyně Marie Horáčková zvítězila poprvé v kariéře na soutěži Světového poháru. Díky triumfu v Madridu si zajistila účast na finále seriálu. Ve Španělsku neztratila mistryně světa z roku 2023 v rozhodujícím souboji s Turkyní Elif Gokkirovou ani set.
Horáčková se o historický úspěch české lukostřelby postarala už postupem mezi nejlepší čtyři. V semifinále osmadvacetiletá plzeňská rodačka porazila Korejku O Je-čin poté, co v rozhodující páté sadě posledním zásahem zapsala vnitřní desítku neboli X. Na nástřel Horáčková zvítězila 28:27 a získala dva klíčové setové body. Po výhře 6:4 ji čekala bronzová medailistka z letošního mistrovství Evropy Gokkirová.
Ve finále Horáčková minula desítku během šesti výstřelů jen dvakrát a soupeřce nedala šanci na zdramatizování souboje. Jediného zaváhání se dopustila u posledního šípu, kdy potřebovala na výhru alespoň osmičku. Šíp trefila přesně k čáře sektoru a zásah musel u terče vzdáleného 70 metrů posoudit rozhodčí. Potvrdil vyšší hodnotu a Horáčková tak triumfovala 6:0.
„Je to neskutečný pocit, mám radost a jsem na sebe pyšná. Byly to hrozně těžké souboje, na druhou stranu jsem tady měla od začátku dobře prošlapanou cestu, protože jsem byla druhá v kvalifikaci (671 bodů) a pak jsem docela dobře prošla třemi koly, které mě dostaly do semifinále. Dneska už jsem měla i trochu štěstí, ale bylo to výborné,“ uvedla Horáčková.
Dosáhla tak největšího úspěchu v sezoně, před kterou se nečekaně rozloučila s trenérem Marcem Dellenbachem, jenž nyní trénuje mexickou reprezentaci. V květnu na evropském šampionátu v Antalyi česká jednička vyhrála kvalifikaci, ale vypadla v prvním souboji.
Díky triumfu se v září představí na finále Světového poháru v Saltillu v Mexiku pro osm nejlepších, kde se utká mimo jiné s finalistkami loňského MS Ču Ťing-i z Číny a korejskou šampionkou Kang Če-jong.
„Moc se na to těším. Vyhrát kolo Světového poháru a jet na finále byl jeden z mých vysněných a velkých cílů, jsem strašně šťastná,“ řekla Horáčková.