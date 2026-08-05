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Fokus podcast: Musíte mít trému. Kope vás výš a uchovává energii, říká Bernatský po 30 letech v BBV


před 4 hhodinami|Zdroj: ČT sport

Za třicet let u mikrofonu i před kamerou prošel Vojtěch Bernatský se sportovním zpravodajstvím érou psacích strojů i nástupem živých mobilních vstupů. V nové epizodě Fokus podcastu ČT sport vzpomíná na zkoušku ohněm při olympijském Nagano studiu, vysvětluje, jak se z rodinných hovorů stal rituál po každém vysílání, a poodkrývá pozadí práce na animovaném celovečerním Fimfáru i své současné spisovatelské dráze. Dnešní díl moderuje Ondřej Nováček.

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