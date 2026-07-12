Diváci si McGregorův návrat do klece moc neužili, bojovalo se něco přes minutu

Zraněním kolena a rychlou prohrou s Američanem Maxem Hollowayem skončil návrat bývalého šampiona smíšených bojových umění MMA Conora McGregora po pěti letech. Sobotní zápas organizace UFC, kterému v Las Vegas přihlíželo přes 20 000 diváků, trval jen minutu a devět sekund.
McGregor se na začátku zápasu pokusil o kop s otočkou, dopadl však na pravé koleno a podle předběžné diagnózy si přetrhl přední zkřížený vaz. Sedmatřicetiletý irský bojovník pak ještě dvakrát zaútočil, záhy ale bylo jasné, že pětikolový zápas nedokončí.
„Když jsem viděl, že je zraněný, řekl jsem rozhodčímu, aby to zastavil. Ale on (McGregor) stále opakoval: bojuj! Doufám, že se brzy uzdraví,“ řekl Holloway. „Před zápasem jsem žádné zranění neměl. Přišlo to z ničeho nic, jsem úplně na dně,“ napsal McGregor na síti X.
McGregor bojoval v UFC naposledy v červenci 2021, kdy si v zápase proti Američanovi Dustinu Poirierovi zlomil nohu. S Hollowayem se už utkal před 13 lety a porazil ho.