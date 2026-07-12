Ostatní

Diváci si McGregorův návrat do klece moc neužili, bojovalo se něco přes minutu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport

Zraněním kolena a rychlou prohrou s Američanem Maxem Hollowayem skončil návrat bývalého šampiona smíšených bojových umění MMA Conora McGregora po pěti letech. Sobotní zápas organizace UFC, kterému v Las Vegas přihlíželo přes 20 000 diváků, trval jen minutu a devět sekund.

McGregor se na začátku zápasu pokusil o kop s otočkou, dopadl však na pravé koleno a podle předběžné diagnózy si přetrhl přední zkřížený vaz. Sedmatřicetiletý irský bojovník pak ještě dvakrát zaútočil, záhy ale bylo jasné, že pětikolový zápas nedokončí.

„Když jsem viděl, že je zraněný, řekl jsem rozhodčímu, aby to zastavil. Ale on (McGregor) stále opakoval: bojuj! Doufám, že se brzy uzdraví,“ řekl Holloway. „Před zápasem jsem žádné zranění neměl. Přišlo to z ničeho nic, jsem úplně na dně,“ napsal McGregor na síti X.

McGregor bojoval v UFC naposledy v červenci 2021, kdy si v zápase proti Američanovi Dustinu Poirierovi zlomil nohu. S Hollowayem se už utkal před 13 lety a porazil ho.

Čtěte také

Návrat McGregora se blíží. Od dubna chce zápasit v tréninku

28. 11. 2021

Návrat McGregora se blíží. Od dubna chce zápasit v tréninku

McGregor padl. V duelu s Poirierem si zlomil holenní kost

11. 7. 2021

McGregor padl. V duelu s Poirierem si zlomil holenní kost
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.