Po spuštění webu a mobilní aplikace ČT sport s řadou novinek se dostává k divákům také zcela nová HbbTV aplikace ČT sport. Vedle přímých přenosů nabízí i další pestrý videoobsah.
ČT sport má novou HbbTV aplikaci
Aplikace je dostupná jak přes rozcestník červeného tlačítka, tak i přímo přes zelené tlačítko. Divákům přináší sportovní videoobsah na jednom místě.
„Uzavírá se tak první klíčová etapa jednoho velkého společného projektu, kdy doručujeme téměř ve stejnou dobu nový produkt na tři platformy. Po novém webu ctsport.cz a mobilních aplikacích pro Android i iOS tak vstupujeme i na platformu chytrých televizorů, a to prostřednictvím služby HbbTV (červené tlačítko),“ říká produktový manažer TV platforem Jan Zeman.
Nová aplikace mimo jiné zahrnuje sekci Aktuálně s přehledem všech sportovních živých přenosů, nabídku nejbližších přenosů a výběr videí z webu ČT sport. V sekci Živě a program diváci najdou kompletní program ČT sport a ČT sport Plus.
Přímé přenosy si mohou diváci najít také podle sportu, k dispozici je rovněž tematické členění videí do samostatných videopásů.