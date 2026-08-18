Český rope skipping si odvezl z ME čtyři medaile

Českou reprezentaci na mistrovství Evropy v Norsku táhly juniorky. Vybojovaly tři ze čtyř cenných kovů. Celková česká bilance: dvě zlata, jedno stříbro a jeden bronz.
„Růst úrovně našich závodníků vidíme i na našich domácích závodech, ale úspěch na evropské úrovni potvrzuje, že práce všech, kdo se na rozvoji sportu podílí, nese své plody,“ zhodnotila předsedkyně organizace Czech Jump Rope Martina Varkočková.
Českou republiku reprezentovalo na šampionátu celkem 64 závodnic a závodníků, což představuje historicky největší českou výpravu na evropském šampionátu. Češi se představili celkem ve 14 disciplínách, a to jak v rychlostních, tak freestylových soutěžích. Vedle medailových umístění zaznamenali také několik finálových účastí.
Bronzovou medaili v elitní seniorské kategorii v disciplíně Wheel Pair Freestyle získala dvojice Michal Trojan a Jan Dostál. „Na sestavě jsme pracovali celou sezonu a trénovali tvrdě, finální příprava byla opravdu intenzivní, a tak máme velkou radost, že se nám podařilo získat medaili,“ prohlásil nejzkušenější závodník české reprezentace Jan Dostál.
Ve stejné disciplíně pak mezi juniorkami zvítězily Erika Volná a Alena Kolářová. Druhý český juniorský titul vybojovaly Barbora Hanzalová, Ester Nývltová a Viola Fialová v disciplíně Double Dutch Contest Speed. Stříbro přidala juniorská sestava Sofie Kovářová, Monika Morová, Eliška Navrátilová a Marie Šonová v Team Freestyle.
Český tým tak navázal na úspěšné vystoupení na mistrovství světa 2025 v japonském Kawasaki, odkud si přivezl několik medailí včetně juniorského stříbra v týmovém freestylu.
Česko mělo v Norsku čtvrtou největší výpravu
Mistrovství Evropy potvrdilo pokračující růst rope skippingu napříč Evropou. Tento sport zahrnuje rychlostní disciplíny, v nichž jednotlivci, dvojice nebo týmy soutěží v počtu přeskoků za stanovený čas, i freestyle kombinující skákání přes švihadlo s akrobatickými a tanečními prvky za hudebního doprovodu.
Česká republika byla v Oslofjordu čtvrtou největší výpravou šampionátu. Díky výsledkům z posledních let se navíc stále více přibližuje tradičním evropským velmocem, mezi které patří Belgie, Německo či Dánsko.