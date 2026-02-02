Šestý singlový titul na mistrovství republiky vybojoval v Pardubicích Jan Louda, když ve finále porazil 2:0 na sety Dominika Kopřivu. Zkušený reprezentant, který ukončil kariéru na mezinárodní scéně, na kurtu dominoval a předváděl skvělou taktickou hru. Domácí titul obhájila Petra Maixnerová, když zápas kvůli zdravotním problémům skrečovala finalistka Tallulah van Coppenolleová.
Badmintonista Louda je znovu králem republiky, titul obhájila Maixnerová
V mužském deblu odvrátili několik setbolů bratři Ondřej a Jiří Královi a získali svůj první titul na MČR, v ženském deblu zvítězily sestry Klára a Radka Šilhavé. V mixu vyhrál Tomáš Švejda a Soňa Hořínková.
Z pozice prvního nasazeného a domácí jedničky šel do mužského finále Dominik Kopřiva. První polovina setu byla vyrovnaná, poté však na kurtu vládl účastník olympijských her v Paříži. První set Louda vyhrál 21:16 a druhý 21:11. „Jsem rád za každý titul, protože jsem nedávno ukončil mezinárodní kariéru. O to více se mohu soustředit na tuhle akci. Celý víkend jsem si užil a bavil se hrou,“ prohlásil Louda, který stejného soupeře porazil také v minulém roce.
„Vloni mě docela bolela záda, v letošním roce jsem se cítil dobře. Jak fyzicky, tak psychicky. Myslím, že jsem zápas zvládl po mentální stránce,“ dodal Louda, který byl na světovém žebříčku nejlépe na 39. místě. V budoucnu se chce zaměřit spíše na domácí akce a hlavně dostudovat inženýrský titul. „V posledním semestru bych měl dopsat diplomovou práci, to je hlavní priorita. Už nemám turnajové ambice.“
Maixnerové se vzdala soupeřka
Domácí titul mezi ženami obhájila Petra Maixnerová, která na turnaji vyhrála tři utkání bez ztráty setu. Do finále kvůli zdravotnímu problému nenastoupila druhá nasazená Tallulah van Coppenolleová. „Mrzí mě, že se finále neodehrálo, ale celkově jsem si to vybojovala. Mám radost, měla jsem skvělý fanklub v Pardubicích,“ dodala talentovaná česká badmintonistka, která přiznala větší tlak při obhajobě. „Určitě tomu tak je. Ale soustředila jsem se na to, co umím. Věřila jsem přípravě, což se ukázalo. Mám z toho radost.“
V mužském deblu byli favorité bratři Jiří a Ondřej Královi, kteří jednoznačně vyhráli první set, ale v tom druhém prohrávali 12:20. „V ten moment jsem začal přemýšlet, jak se nastartovat do třetího setu. Co je třeba takticky změnit. Druhý set jsme hráli strašně a hlavně tak, jak to vyhovuje soupeřům,“ popsal Ondřej Král.
Jenže Vojtěch Havlíček a Tomáš Švejda nedokázali ani jeden z osmi setbolů proměnit a prohráli ho 20:22. „Tohle se nám na takové úrovni asi nestalo, že bychom to takhle otočili. Já jsem se snažil dávat nepříjemné servisy a na kluky to fungovalo. Je to náš první společný titul,“ dodal Jiří Král.
V ženském deblu dominovaly sestry Klára a Radka Šilhavé, které porazily soupeřky 2:0 na sety a rovněž na domácím mistrovství neztratily ani set. „Je to velice sladký pocit. Jsem moc ráda, že když jsme měly dvě stříbrné medaile, tak se to konečně povedlo. Každý zápas v dámském deblu je těžký, ale tohle byl nejtěžší zápas,“ dodala Radka Šilhavá ve Sportovní hale Dašická. Pro Tomáše Švejdu a Soňu Hořínkovou to byl první titul v mixu.