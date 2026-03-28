Sinner je velká výzva, řekl Lehečka před finále v Miami

Český tenista Jiří Lehečka si zahraje o nejcennější titul v kariéře na turnaji v Miami. Ve finále narazí na Itala Janika Sinnera. Kterého zatím nikdy nedokázal porazit.
Čtyřiadvacetiletý Lehečka zabojuje v Miami o třetí a nejcennější titul v kariéře. Dosud na okruhu ATP triumfoval vloni v Brisbane a předloni v Adelaide. Se čtyřnásobným grandslamovým šampionem Sinnerem se utká počtvrté.
„Myslím si, že Jannika nemusím představovat. To je fantastický hráč, který má doopravdy hlavně na tvrdém povrchu úžasnou hru. Bude to dobrá a velká výzva a dobrý zápas,“ uvedl Lehečka.
Mladoboleslavský rodák a čtvrtfinalista loňského US Open postoupil do finále v Miami po pátečním semifinálovém vítězství nad Francouzem Arthurem Filsem 6:2, 6:2. Předtím porazil v americkém středisku například také Španěla Martína Landaluceho či domácí světovou sedmičku Taylora Fritze.
„Cítil jsem se skvěle,„ řekl Lehečka k vítězství nad Filsem. “Byl to dobrý zápas. Od začátku do konce jsem cítil, že jsem o krok napřed a mám ten zápas pod kontrolou. Snažil jsem se být agresivní a hrát tak, jak jsem si takticky nastavil. Myslím si, že to mi ten zápas pomohlo vyhrát,„ uvedl.
Lehečka se může v Miami stát druhým českým vítězem za sebou. Vloni triumfoval na tamějším tvrdém povrchu Jakub Menšík. Toho už Lehečka v živém žebříčku ATP předskočil na pozici české jedničky. V „live rankingu“ mu patří životní 14. místo.
„Znamenalo by to pro mě moc, ale nechci předbíhat. Budu se soustředit na každý zápas zvlášť. Od začátku na první bod až do konce. A když se mi to povede, tak budu určitě strašně šťastný,“ doplnil Lehečka.