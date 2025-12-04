Olympijské hry

Olympijskou pochodeň čeká cesta po Itálii


4. 12. 2025|Zdroj: ČTK
Slavnostní předání olympijského ohně
Zdroj: ČT sport

Pořadatelé zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo převzali v Athénách olympijskou pochodeň. Do únorového začátku Her bude oheň putovat po Itálii, běžci s ním urazí 12 000 kilometrů.

Oheň pro ZOH 2026 vzplál minulou středu v Olympii, kvůli nepříznivé předpovědi poprvé v historii ze záložního zdroje pod střechou místního muzea.

Rozmary počasí provázely i slavnostní okamžik na Panathénském stadionu, dějišti prvních novodobých olympijských her v roce 1896. Předání pochodně italské delegaci se odehrálo pod zataženou oblohou, kvůli hrozbě bouřek museli řečtí organizátoři vynechat kulturní program a zrušit plánovanou účast tisíců školáků. „Dnešek pro nás všechny znamená magický okamžik,“ řekl předseda organizačního výboru Giovanni Malago.

Pochodeň se v sobotu vydá z historického stadionu dei Marmi v Římě na pouť, při níž navštíví všech 110 italských provincií. Do Cortiny d'Ampezzo dorazí 26. ledna, přesně 70 let po zahajovacím ceremoniálu zimních Her v roce 1956 na stejném místě.

Štafeta, do níž se zapojí 10 001 běžců, vyvrcholí 6. února. Zahajovací ceremoniál Her se uskuteční na milánském stadionu San Siro.

