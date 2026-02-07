V násilnosti přerostla v Miláně demonstrace odpůrců olympijských her, když stovka protestujících házela na policisty dělobuchy, dýmovnice a lahve. Policie dav rozehnala vodními děly.
Ne všem jsou Hry po chuti, násilné protesty rozháněla policie
Zhruba 5000 lidí v Miláně protestovalo proti nákladům na bydlení a také proti obavám z dopadů Her na životní prostředí. Demonstraci, jejíž součástí byl i pochod, organizovaly odbory, organizace hájící právo na bydlení a další aktivistické spolky.
Vyhrocení nastalo poté, co se asi stovka lidí oddělila od hlavní části demonstrace a zaútočila na policii. Těžkooděnci s pomocí vodních děl ale situaci brzy dostali pod kontrolu.
Kvůli Hrám panují v Miláně značně zpřísněná bezpečnostní opatření. Úřady se také na možné problémy připravily poté, co před týdnem shromáždění krajní levice v Turíně rovněž přerostlo v násilnosti. Ministerstvo vnitra uvedlo, že v Turíně utrpělo zranění více než sto policistů a že policie zadržela na 30 demonstrantů.