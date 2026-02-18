Velkou radost po vyhraném čtvrtfinále neskrýval slovenský útočník Juraj Slafkovský. Jeho tým si poradil v Miláně s Německem 6:2 a potvrdil tak dobrou formu i touhu po obhajobě olympijské medaile. Soupeře pro semifinále zatím neřeší, přiznal ale, že pozice outsidera se mu zamlouvá více.
Těším se na to, co je před námi, vyhlíží olympijské semifinále Slafkovský
„Je to něco neskutečného a mám hroznou radost, že se nám zápas takhle povedl a jsme tam, kde jsme. Je to skvělá výhra pro nás všechny – pro naše fanoušky i pro všechny lidi na Slovensku, protože hokej nás tak nějak spojuje,“ uvedl Slafkovský.
Po výsledku 6:2 budou mít nyní obhájci bronzu dva pokusy na to, aby získali další medaili po premiérovém cenném kovu pod pěti kruhy v Pekingu. Při návratu hráčů z NHL by však měla ta letošní ještě o poznání větší lesk.
„Jsem ohromně nadšený, že jsme po čtyřech letech zase v semifinále. Je to pro nás skvělá příležitost, ale musíme být připravení a zahrát zase dobře. Uvidíme, kam nás to pak dovede,“ uvedl jednadvacetiletý hráč Montrealu.
Slováci byli od úvodního buly hodně aktivní. „Vletěli jsme na ně od začátku. Měli jsme hned v první třetině hodně střel na branku a snažili se jim to udělat těžké, protože jsme věděli, že hrají druhý zápas ve dvou dnech. Dobře víme, jak je to náročné, tím spíš, kdy je to zápas okolo oběda. Na to nejsme úplně zvyklí,“ řekl Slafkovský.
Slováci vedli po polovině duelu už 4:0. „Na konci úvodní části jsme dali ten důležitý gól, ve druhé jsme přidali pár dalších a trochu jim tak utekli. Hráli jsme navíc dobře do obrany a náš gólman znovu chytal skvěle. Byl to od nás parádní zápas. A těším se na to, co je před námi,“ poznamenal Slafkovský.
Jeho tým zvládl zápas na výbornou i přesto, že elitní formace, jíž je součástí, se prosadila až v závěru trefou na konečných 6:2. „Jsem za ty kluky, kteří skórovali, strašně rád, protože odvádějí skvělou práci a dělají věci, které jsou tak důležité. Brání při oslabení, hlídají hlavní hvězdy soupeřů, tentokrát ale dali moc důležité góly. Každá lajna dnes zahrála skvěle," chválil Slafkovský.
Vysněného soka pro páteční semifinále neměl. „Není vůbec důležité, koho dostaneme. Tak jako tak to bude velmi těžký zápas, v němž budeme potřebovat zase zahrát dobře, abychom uspěli. Ale je vždy možná lepší být v té pozici outsidera a porazit některého z favoritů, pak to všechno chutná ještě lépe,“ řekl Slafkovský.