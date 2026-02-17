Hokejový turnaj zná další dva čtvrtfinalisty. Z úvodních dvou soubojů předkola play-off prošli dál Němci a Švýcaři. Německo si poradilo s Francií 5:1 i díky třem bodům největší hvězdy Leona Draisaitla. Švýcarsko nemělo větší problémy s domácí Itálií a o výhru 3:0 se nejvíc přičinil Nico Hischier, jenž se podílel na všech brankách vítězů, kteří se střetnou s Finy. Přímý přenos utkání Česko – Dánsko sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 16:30, duel Švédsko – Lotyšsko od 21:00.
Němci si zahrají mezi nejlepšími osmi teprve podruhé za posledních šest olympijských turnajů. V roce 2018 v Pchjongčchangu získali historické stříbro, předtím hráli čtvrtfinále naposledy v roce 2002 v Salt Lake City. Do Soči 2014 se ani nedostali. Francouzi skončí na předposledním 11. místě a jejich dalším cílem bude v květnu v Sosnovci boj o návrat do elitní kategorie mistrovství světa, z které sestoupili loni.
Do vedení se dostali Němci v čase 3:40 v přesilové hře při Ritzově vyloučení. Samanski předložil puk bekhendem kanonýrovi Edmontonu Draisaitlovi, který zamířil do odkryté branky. V polovině úvodní části se po levé straně dostal do zakončení Tiffels a o masku gólmana Juncy skóroval. Gólman Trenčína potom při vyloučení Douayho zastavil Stützleho sólo, ale v 19. minutě už nestačil na Peterkův bekhendový blafák a bylo to už 3:0.
V úvodu druhé části, do níž v brankovišti Juncu nahradil Keller, měl další německou šanci před odkrytou brankou Lucas Reichel. Na druhé straně nevyužili příležitosti Kevin Bozon a Bellemare. V čase 24:02 už čtyřicetiletý nejstarší hráč turnaje Bellemare skóroval. Z levého rohu ze záporného úhlu nahodil puk a od brusle Moritze Müllera se odrazil za Grubauera.
V polovině utkání zasáhl Keller proti osamocenému Peterkovi a vzápětí ukryl v lapačce i Riederovu střelu. V 32. minutě dorážel bekhendem do odkryté branky Michaelis, ale Francouzům pomohla i díky zásahu hokejky bránícího Auvitua pravá tyč. Francii mohli dostat na kontakt kapitán Bellemare a Addamo. V závěru prostředního dějství zasáhl Keller znovu proti Peterkovi.
Na startu třetí třetiny se nepodařilo snížit jedinému francouzskému zástupci z NHL Texierovi z Montrealu, který nedotáhl bekhendový blafák. Naděje outsidera držel úspěšnými zákroky Keller až do 48. minuty, kdy jej při Galletově trestu překonal po Draisaitlově přihrávce Samanski.
Keller vzápětí zasáhl lapačkou při Reichelově šanci. Francouzi si zahráli první přesilovku po Michaelisově vyhození puku do hlediště, ale neprosadili se. Potom se Němci ubránili i při Peterkově trestu a v 57. minutě kryl Grubauer i Texierův únik. Tým kouče Yoricka Treilleho sáhl více než tři minuty před koncem k risku bez brankáře, ale 56 sekund před koncem pečetil výsledek do prázdné branky po Draisaitlově přihrávce Sturm.
Italové se na gól proti Švýcarům nezmohli
Zápas mezi Švýcarskem a Itálií měl neobvyklý úvod, protože byl na chvilku přerušený hned po šesti odehraných sekundách poté, co Siegenthaler při snaze o nahození nastřelil do oblasti žeber čárového rozhodčího Wyonzeka. Kanadský sudí byl brzy schopen pokračovat, ale uběhlo jen dalších 14 vteřin a nepříjemně narazil hlavou na mantinel Bradley. I on se později do hry vrátil.
Švýcarský tým zvládl úvodní dějství skvěle. Na střely na branku zvítězil drtivým poměrem 18:2 a Italové mohli děkovat svému gólmanovi, že do první přestávky odcházeli jen s dvoubrankovým mankem. Ve druhé minutě pálil Meier, Clara puk levým betonem vyrazil, ale osamocený Kurashev ho ihned poslal z dorážky do sítě.
Možnost k navýšení náskoku nevyužil Glauser, ale na začátku 11. minuty se proti pravidlům provinil Larkin a Švýcarům stačilo jen 24 sekund, aby přesilovku využili. Kapitán Josi si za kruhem srovnal kotouč na holi a prostřelil Claru. Pak ale přišly velké chvíle italského gólmana, když vychytal Niederreitera, do odkryté branky zakončujícího Hischiera i Thürkaufa v úniku.
Na začátku druhé části s ním mohl srovnat účty Niederreiter, Clara však jeho úmysly s forhendovým blafákem přečetl a zasáhl pravým betonem. Na druhé straně měl šanci snížit Zanetti, jeho šanci v závěru početní výhody domácích však kryl Genoni. Nepropálil ho ani Frigo, pokus vytěsnil ramenem. Ve 37. minutě sehráli Švýcaři dokonale přečíslení tří na jednoho, ale Schmidovu gólovou tečku odmítl fantastickým zákrokem Clara.
Italský gólman měl nakonec porci 48 úspěšných zásahů. Nestačil už jen na Hischierovu střelu zblízka ve 46. minutě, když Švýcaři rozebrali Italy a využili přesilovku už po pouhých šesti sekundách. Zvýšit mohli ještě Kurashev a Marti, ale přestože neuspěli, na postupu jejich týmu už to nic nezměnilo.
Předkolo play-off hokejového turnaje
Německo – Francie 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 4. Draisaitl (Samanski, Stützle), 11. Tiffels, 19. Peterka (Stützle), 48. Samanski (Draisaitl, Seider), 60. Sturm (Draisaitl, Rieder) – 25. Bellemare (Perret).
Rozhodčí: Campbell (Kan.), Holm (Švéd.) – Ankerstjerne (Dán.), Brisebois (Kan.). Vyloučení: 2:3. Využití: 2:0. Diváci: 9788.
Německo: Grubauer – Seider, Wagner, Wissmann, J. Müller, Gawanke, Kälble, M. Müller – Tiffels, Draisaitl, L. Reichel – Peterka, Stützle, Samanski – Michaelis, Kahun, Tuomie – Ehl, Sturm, Rieder. Trenér: Kreis.
Francie: Junca (21. A. Keller) – Guebey, Auvitu, Gallet, Boscq, Cantagallo, Chakiachvili, Thiry – Perret, Bellemare, S. Da Costa – Fabre, Boudon, Texier – S. Treille, Addamo, Douay – Bertrand, Ritz, Rech – K. Bozon. Trenér: Y. Treille.
Švýcarsko – Itálie 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 2. Kurashev (Hischier, Meier), 11. Josi (Andrighetto, Hischier), 46. Hischier (Riat, Meier).
Rozhodčí: Schrader (Něm.), Hribik – Suchánek (oba ČR), Wyonzek (Kan.). Vyloučení: 3:6. Využití: 2:0. Diváci: 3827.
Švýcarsko: Genoni – Moser, Josi, Kukan, Siegenthaler, Fora, Marti, Glauser, od 41. navíc Berni – Meier, Hischier, Kurashev – Niederreiter, Suter, Andrighetto – Bertschy, Thürkauf, S. Schmid – Riat, Jäger, Knak. Trenér: Fischer.
Itálie: Clara – Pietroniro, Zanatta, T. Larkin, Trivellato, Di Tomaso, Glira, Seed, Di Perna – Gazley, Bradley, DiGiacinto – Saracino, Frycklund, De Luca – Petan, Mantenuto, Frigo – Segafredo, Morini, Zanetti. Trenér: J. Jalonen.