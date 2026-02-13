Milán Cortina 2026

Sedlák: Druhá třetina rozhodla. Kanadě jsme v ní nabídli jasné příležitosti


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport
Nahrávám video
Sedlák: Špatně jsme si rozebírali hráče
Zdroj: ČT sport

Vysoká porážka 0:5 na úvod olympijského turnaje. Útočník Lukáš Sedlák těžce hodnotil utkání proti Kanadě, v němž favorit využil chyb českých hokejistů především ve druhé třetině. Přitom první část svěřenci Radima Rulíka odehráli obstojně, jenže šest sekund před koncem obdrželi nepříjemný gól do šatny a duel směřoval na stranu Kanady.

„Škoda, že jsme dostali gól takto na konci. První třetina byla myslím vyrovnaná. Oba týmy si vytvořili nějaké šance. Mohli jsme jít do kabin za stavu 0:0. Ale ta druhá třetina... dostali jsme za mě blbý góly po našich chybách, oni hru rychle otočili. To pak rozhodlo,“ popsal pardubický útočník.

V závěru první třetiny skóroval po šikovné teči Macklin Celebrini. Ve druhé části na něj navázal Mark Stone, jenž využil přesné přihrávky na hokejku od Mitche Marnera, na 3:0 zvyšoval z úniku Bo Horvat.

Nahrávám video
Sestřih utkání Česko – Kanada
Zdroj: ČT sport

„Myslím, že jsme si to špatně rozebrali a dali jsme Kanaďanům úplně jasné příležitosti. Sám na bránu, pak dva na jednoho. Byla to hezká nahrávka (od Marnera), ale úplně zbytečně jsme je nechali k brance takto dojet,“ mrzelo Sedláka.

Evropa versus NHL

V české sestavě byl jedním z 11 hokejistů, kteří působí v Evropě. Rychlostní rozdíl mezi evropskou částí a hvězdami NHL podle něj nebyl hlavní příčinou jasné porážky.

„Je to rychlejší na rozhodování, ale myslím si, že v první třetině jsme si na to docela zvykli. Pak už tento aspekt neměl takový vliv. Možná u gólových situací jsme se tam trochu zakoukali, nebo to špatně vyhodnotili v té rychlosti. Samozřejmě je to velký rozdíl, ale podle mě jsme si na to zvykli,“ uvedl bývalý forvard Columbusu.

Nahrávám video
Ohlasy Lukáše Dostála s Martinem Nečasem po utkání s Kanadou
Zdroj: ČT sport

První polovina zápasu nabídla několik střetů a hitů. „Jsou to hráči jako my. Samozřejmě mají svoji kvalitu, ale nemá cenu si z toho dělat nějakou hlavu. Chtěli jsme hrát prostě hokej, který povede k vítězství. Škoda těch chyb, které jsme udělali,“ zopakoval Sedlák.

Do utkání naskočil vedle Davida Tomáška a parťáka z Pardubic Romana Červenky. Od třetí třetiny mu místo Tomáška jezdil na křídle Ondřej Kaše. „Bylo to 0:3, tak to chtěl trenér zase nějak změnit. Takto jsme trénovali s klukama na kempu ve Varech, navíc předtím jsme se znali a hráli spolu,“ dodal Sedlák. Proházení formací ale kýženou změnu nepřineslo.

Související články

SESTŘIHČeský odpor na Kanadu neplatil, favorit bez problémů zvládl vstup do turnaje

12. 2. 2026

Český odpor na Kanadu neplatil, favorit bez problémů zvládl vstup do turnaje
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.