Vysoká porážka 0:5 na úvod olympijského turnaje. Útočník Lukáš Sedlák těžce hodnotil utkání proti Kanadě, v němž favorit využil chyb českých hokejistů především ve druhé třetině. Přitom první část svěřenci Radima Rulíka odehráli obstojně, jenže šest sekund před koncem obdrželi nepříjemný gól do šatny a duel směřoval na stranu Kanady.
Sedlák: Druhá třetina rozhodla. Kanadě jsme v ní nabídli jasné příležitosti
„Škoda, že jsme dostali gól takto na konci. První třetina byla myslím vyrovnaná. Oba týmy si vytvořili nějaké šance. Mohli jsme jít do kabin za stavu 0:0. Ale ta druhá třetina... dostali jsme za mě blbý góly po našich chybách, oni hru rychle otočili. To pak rozhodlo,“ popsal pardubický útočník.
V závěru první třetiny skóroval po šikovné teči Macklin Celebrini. Ve druhé části na něj navázal Mark Stone, jenž využil přesné přihrávky na hokejku od Mitche Marnera, na 3:0 zvyšoval z úniku Bo Horvat.
„Myslím, že jsme si to špatně rozebrali a dali jsme Kanaďanům úplně jasné příležitosti. Sám na bránu, pak dva na jednoho. Byla to hezká nahrávka (od Marnera), ale úplně zbytečně jsme je nechali k brance takto dojet,“ mrzelo Sedláka.
Evropa versus NHL
V české sestavě byl jedním z 11 hokejistů, kteří působí v Evropě. Rychlostní rozdíl mezi evropskou částí a hvězdami NHL podle něj nebyl hlavní příčinou jasné porážky.
„Je to rychlejší na rozhodování, ale myslím si, že v první třetině jsme si na to docela zvykli. Pak už tento aspekt neměl takový vliv. Možná u gólových situací jsme se tam trochu zakoukali, nebo to špatně vyhodnotili v té rychlosti. Samozřejmě je to velký rozdíl, ale podle mě jsme si na to zvykli,“ uvedl bývalý forvard Columbusu.
První polovina zápasu nabídla několik střetů a hitů. „Jsou to hráči jako my. Samozřejmě mají svoji kvalitu, ale nemá cenu si z toho dělat nějakou hlavu. Chtěli jsme hrát prostě hokej, který povede k vítězství. Škoda těch chyb, které jsme udělali,“ zopakoval Sedlák.
Do utkání naskočil vedle Davida Tomáška a parťáka z Pardubic Romana Červenky. Od třetí třetiny mu místo Tomáška jezdil na křídle Ondřej Kaše. „Bylo to 0:3, tak to chtěl trenér zase nějak změnit. Takto jsme trénovali s klukama na kempu ve Varech, navíc předtím jsme se znali a hráli spolu,“ dodal Sedlák. Proházení formací ale kýženou změnu nepřineslo.