Ať zlato, stříbro, nebo bronz – olympijské medaile nejsou právě bytelné a rozpadají se. O tom už se přesvědčilo několik sportovců, kteří si oslav s neporušenou dekorací na krku užili doslova jen pár vteřin.
Raději s tím neskákat, radí ke křehkým olympijským medailím Johnsonová
„Hlavně s tím neskákat,“ poradila vítězka sjezdu Breezy Johnsonová na tiskové konferenci po nedělním závodě stříbrné Němce Emmě Aicherové. Johnsonové se totiž při oslavě oddělila medaile od stužky, která jí zůstala viset na krku. „Skákala jsem radostí a medaile mi prostě najednou spadla,“ řekla americká sjezdařka a novinářům ukázala oba kousky zvlášť.
„Tady je medaile… a tady je stužka. A tady je takový malý kousek, který má tyhle dvě části spojovat,“ řekla. „Je těžká a je rozbitá. Někdo by se na to měl mrknout,“ dodala.
Nebyla v tom ale sama. Olympijské medaile jsou křehké a mohou se snadno rozbít. To po víkendových slavnostních ceremoniálech na hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo zjistilo hned několik sportovců.
Během prvních dvou dnů se takto utrhly už čtyři medaile. Stejný osud potkal stříbrnou medaili švédské běžkyně na lyžích Ebby Anderssonové, bronz německého biatlonisty Justuse Strelowa a zlato americké krasobruslařky Alysy Liuové. „Spadla mi do sněhu a rozpadla se na dva kusy,“ řekla Anderssonová. „Doufám, že organizátoři mají pro rozbité medaile nějaký plán B.“
Organizátoři Her v reakci na tyto nepříjemnosti připustili, že o problému vědí, a oznámili, že vyšetří, co je s medailemi v nepořádku. „Zjišťujeme, v čem přesně spočívá problém. Budeme medailím věnovat maximální pozornost, protože to je pro sportovce jedna z nejdůležitějších věcí,“ řekl provozní ředitel Her Andrea Francisi.