Hroneš cítí před kvalifikací big airu životní formu. Závod sledujte ve čtvrtek na ČT sport Plus

Den před slavnostním zahájením vstoupí do olympijských soutěží Jakub Hroneš. Jednadvacetiletý snowboardista se představí v kvalifikaci disciplíny big air. Před premiérovým startem pod pěti kruhy srší energií a pozitivní náladou. Atmosféru si užívá a doufá, že se naladil do nejlepší formy v životě. Přímý přenos sledujte ve čtvrtek od 19:30 na ČT sport Plus. Po konci curlingu Česko – Velká Británie se připojí také ČT sport, vstupovat se bude rovněž v přestávkách hokeje USA – Česko.
Hroneš byl loni v big airu na mistrovství světa šestnáctý, v minulé sezoně Světového poháru se blýskl čtvrtým a pátým místem. Podmínky v Livignu si pochvaluje.
„Doufám, že jsem si na tenhle závod nachystal nejlepší formu, co jsem kdy měl. Cítím se hrozně fajn na snowboardu u čehokoliv. Mám nějaké triky, které jsem ještě v závodech nedělal, které bych chtěl třeba ukázat. A pak bigairové klasiky: switch double 1800 a switch backside rodeo 1200.“
Ve čtvrtek ho čeká kvalifikace, ve které bude 30 závodníků bojovat o dvanáct míst v sobotním finále. „Tím, že to je subjektivně hodnocené, tak je těžké mít očekávání od toho výsledku pozičního, ale mám nějaký standard ježdění, který bych chtěl ukázat. Myslím si, že to zatím tak docela dost dobře vypadá,“ poodhalil Hroneš své ambice.
Největší skok na světě? Víc „scary“ je výtah
Má za sebou dva dny tréninku na můstku, který do této olympiády ještě nikde na světě nebyl. „Tím, že je to největší konstrukce big airu na světě, má to o dva metry víc než konstrukce v Pekingu, kde byla poslední olympiáda, tak je to ‚scary‘. Ale víc ‚scary‘ je podle mě jezdit nahoru tím výtahem, který vypadá málo věrohodně na to, jak věrohodný by měl být,“ popisoval s úsměvem podmínky v Livignu.
Všechna kola big airu snowboardisté absolvují za umělého osvětlení a poměrně velké zimy, která v Livignu po setmění panuje. Hroneš večer skáče rád.
„Mě baví atmosféra toho, jak je to nasvícené, vypadá to strašně cool. Je super, že ty podmínky jsou stejné pro všechny, i když může být přes den hnusně,“ ocenil. Jen chlad se mu tolik nelíbí.
„Je dost zima, což není úplně nejpříjemnější, ale snažím se být v teple. Jízdy jsou docela rychlé, je to jedna jízda za deset minut. Nahoře mám péřovku a vyhřívám se furt. Je to něco, na co si musíme všichni zvyknout,“ doplnil.
Volné chvíle tráví v partě s dalšími snowboardisty, společně třeba chodí do sauny. „Je skvělé být s kámoši, se kterými jsem celý rok po svěťácích. V tomhle je snowboarding fakt super. Na rozdíl od ostatních sportů, kde si všímám, že je to víc separované podle zemí, my tohle neřešíme. Chodíme spolu všude,“ dodal.