Zatím nejdominantnější tým hokejového turnaje v Miláně. Američané se pyšní pevnou defenzivou, dostali za pět zápasů na olympijských hrách pouze osm branek, k čemuž pomáhá i top obránce NHL Zach Werenski. Se spoluhráči prosvištěl do boje o zlato po jasné výhře 6:2 nad Slováky.
Hrajeme teď náš nejlepší hokej. Nic v obraně neošidíme, hlásí Werenski před finále
Po dvou třetinách semifinálového boje vedli hokejisté Spojených států nad Slovenskem 5:0. Soupeře pustili snad jen do dvou dobrých pozic v prostoru slotu. Až ve třetí části korigovali jasnou porážku Juraj Slafkovský a Pavol Regenda.
„Hráli jsme opravdu dobře. Moc jsme jim toho nedovolili, vyjma třetí třetiny. Předvedli jsme výkon na top úrovni. Vytvořili jsme si jasné příležitosti a proměnili je. Cítím, že teď hrajeme náš nejlepší hokej. Právě včas, když jdeme do finále,“ těší beka Columbusu Werenskiho.
Američané zkrátka nerozdávají šance soupeřům. Dostali nejméně branek – tedy osm. Connor Hellebuyck si drží nejlepší úspěšnost zákroků 94,7 procenta.
A také hvězdní beci jako Werenski si plní dobře obrannou práci. Zadák Blue Jackets proti Slovákům zaznamenal tři asistence a v letošní sezoně NHL má z 52 utkání už 62 bodů (20 plus 42).
„Vím, že to je trochu klišé, ale každý říká 'obrana vyhrává turnaje'. Myslím, že jsme v defenzivě pevný tým. Máme kluky, kteří nic neošidí. Hrají poctivě, a to je naše síla. Úkolem je odvést si práci vzadu a pak tvoříme věci v ofenzivě. Moc jsme týmům zatím nepovolili. Chceme na to navázat v neděli,“ vyhlíží Werenski, který v Miláně ke gólu zapsal čtyři přihrávky.
Teď už vyhlíží souboj o zlato s Kanadou. „Byl bych nadšený zahrát si finále proti komukoliv. Nechci říct, že to znamená víc proti Kanadě, ale je to něco, co jsme chtěli. Je to hype. Bude to pro náš těžké utkání, ale těším se na tu výzvu a doufám, že získáme zlato,“ opakuje hvězdný obránce.
Odplata za loňské finále?
Po roce to bude opět velká finálová bitva, ovšem ještě větších rozměrů než na turnaji pořádaném NHL, tedy Four Nations Face-Off. V základní skupině vloni vyhráli Američané 3:1, přičemž se hned po úvodním buly strhly hned tři bitky za sebou. Ve finále uspěli Kanaďané 3:2 po prodloužení.
„Myslím, že to bude hodně rychlé. Dva velice super rychlé týmy. Potkáváme se celou sezonu v NHL. Víme, co od sebe očekávat a co se stalo na Four Nations. Tempo bude vysoké,“ dodává Werenski.