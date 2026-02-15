Bývalý francouzský biatlonista Martin Fourcade převzal v Anterselvě zlato za závod s hromadným startem na olympijských hrách ve Vancouveru 2010. Doběhl tehdy druhý, ale vítězná medaile mu připadla poté, co byl původní vítěz Jevgenij Usťugov z Ruska diskvalifikován za doping. Zlato převzala dodatečně i čtveřice Němců za štafetu v Soči 2014.
Fourcadovi se konečně houpe na krku další zlato: Biatlon, který se jel 16 let
„Šestnáct let, byla to docela dlouhá cesta – netušil jsem, že biatlonový závod může trvat tak dlouho,“ řekl Fourcade s úsměvem. „U téhle medaile nešlo o emoce z Vancouveru. Šlo o poselství, které vysíláme o boji za čistý sport, o tom, o čem jsou olympijské hry – není to jen sportovní soutěž, ale také místo, kde musíte dodržovat pravidla, žít společně a být schopni sdílet společný prostor.“
Mezinárodní olympijský výbor definitivně rozhodl o přerozdělení medailí loni v září, když Usťugov s odvoláním proti diskvalifikaci neuspěl u poslední instance, jíž byl švýcarský civilní soud.
Slavnostní ceremoniál Mezinárodní biatlonová unie naplánovala do olympijské Anterselvy mezi stíhací závody mužů a žen.
Fourcade, jenž sbíral olympijské medaile i na hrách v Soči 2014 a Pchjongčchangu 2018, tak rozšířil už tak úchvatnou sbírku o šesté zlato. „Získat tuhle medaili pro mě znamená strašně moc. Abych ukázal dětem u televize a svým dětem, které jsou tady na stadionu, že spravedlnosti to občas trvá dlouho, ale je potřeba dodržovat pravidla,“ řekl jeden z nejúspěšnějších biatlonistů historie, jenž ukončil kariéru v roce 2020.
Společně s ním na stupně vítězů vystoupali původně třetí Pavol Hurajt ze Slovenska, jenž nyní dostal stříbrnou medaili, a také Rakušan Christoph Sumann, který se posunul na bronzovou příčku.
Zlaté medaile před téměř 20 tisíci diváky v Anterselvě převzala také německá čtveřice Erik Lesser, Daniel Böhm, Arnd Peiffer, Simon Schempp za štafetový závod ze Soči 2014, který původně vyhrálo Rusko s distancovaným Usťugovem v sestavě.
