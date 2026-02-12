Měl napilno a předvedl několik výborných zákroků. Přesto prošlo za záda brankáře Lukáše Dostála pět puků, dalších 31 střel pochytal. Po porážce 0:5 s hvězdnou Kanadou hledal poučení v českém výkonu pro páteční zápas olympijského turnaje s Francií.
Dostál po porážce s Kanadou: Na start dobrá zkušenost, výkon se může už jen zlepšovat
V několika případech podržel český tým, proti Nickovi Suzukimu, Connoru McDavidovi, ale kandaským atakům nešlo čelit do nekonečna. „Je to moje práce. Zůstat těch 60 minut soustředěný a bohužel to v tomto zápase nevyšlo,“ hlesl Dostál.
V první třetině držel mužstvo ve hře, překonala ho povedená teč Macklina Celebriniho pět sekund před první sirénou. Dostál ihned zvedl ruku na znamení vysoké hole, marně.
„Samozřejmě člověk to vždycky zkusí. Myslím si, že hokejka byla na hranici. Je tady coach challenge. Kdyby to byla vysoká hokejka, tak to trenéři řeknou. Hezká střela od Makara a Celebrini to výborně tečoval. Nedá se nic dělat,“ pokrčila rameny česká jednička.
Druhou třetinu javorové listy vyhrály a odskočily na stav 3:0. „Potvrdilo se, že mají výborné hráče. Dokážou si počkat, projeví klid na hokejce. Byla to dobrá zkušenost pro nás takto na start. Samozřejmě to byl náročný zápas. Podíváme se na video a výkonnost se bude jen zlepšovat,“ dodal gólman Anaheimu.