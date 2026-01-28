Na své první olympijské hry se pod vedením olympijského vítěze Aleše Valenty chystá reprezentantka v akrobatických skocích Adéla Měrková. Mezi favoritky na zisk některého z cenných kovů nepatří a jede si svou premiéru především užít.
EXKLUZIVNĚBez tlaku a v pohodě: Freestyle lyžařka Měrková si olympiádu jede především užít
„Konkurence je pro mě zatím veliká, protože já ještě nejsem na takové úrovni, abych se mohla porovnávat s těmi nejlepšími,“ říká bývalá gymnastka a parkouristka, jejíž skok se dvěma salty a jedním vrutem na absolutní světovou špičku zatím nestačí. Nejlepší děvčata skáčou trojná salta se třemi vruty.
„Olympiáda pro mě vždycky byla nějaký sen, cíl. A vždycky jsem toho chtěla být součástí. Takže se těším opravdu moc,“ usmívá se Měrková.
„Pro Adélu tohle bude první olympiáda, na kterou pojede,“ dodává Valenta a věří tomu, že ji čekají ještě další. „Ona si doopravdy může maximálně užít ten olympijský spirit. Může si užít to, že tam jede bez tlaku, není tam žádné očekávání na nějaký výsledek, bude sbírat jenom zkušenosti. A to je vlastně moc pěkné na prvních olympiádách těch sportovců,“ vysvětluje s tím, že cílem by mělo být na další Hrách za čtyři roky skákat trojná salta.
„Freestyle lyžař je de facto kombinace lyžaře a gymnasty nebo akrobata. Je jednodušší vzít gymnastu, který umí kotouly, salta, přemety a vruty, a naučit ho lyžovat, aby sjel můstek – a potažmo i dopad, než najít lyžaře, kterého budeme dlouze učit ty kotouly a přemety,“ vysvětluje Valenta výběr mladých talentů.
Jeho olympijský zlatý skok ze Salt Lake City v roce 2002 – tři salta s pěti vruty – slouží Měrkové dodnes jako inspirace i tréninkový manuál. „Fakt hodněkrát jsem ten skok viděla. Ještě vůbec předtím, než jsem začala s akrobatickým lyžováním, tak se mi to líbilo. Nejen Alešovy skoky, ale celkově prostě freestyle,“ říká.
Valenta k tomu podotýká, že dnes akrobatičtí lyžaři jeho skok provádějí mnohem lépe než tehdy on. Na druhou stranu jich zase není mnoho. „V tuhle chvíli to pořád skáče i po těch čtyřiadvaceti letech nějakých osm borců na světě na sněhu, takže to číslo není zase tak velké. Ale klaním se před nimi, protože oni to doopravdy skáčou krásně,“ podotýká Valenta.