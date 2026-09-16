Centrem ledových sportů na příštích zimní olympiádě bude Lyon

Centrem ledových sportů bude na zimních olympijských hrách v roce 2030 Lyon. Oznámil to Mezinárodní olympijský výbor, jehož koordinační komise rovněž schválila umístění soutěží v alpském lyžování do Courchevelu a Val d'Isere. Hry jsou naplánované v termínu od 1. do 17. února 2030.
V Lyonu už jsou jasná i konkrétní sportoviště. Lední hokej se bude hrát v aréně Décines-Charpieu, která bude před tím v roce 2028 hostit mistrovství světa, a v historické Hale Tonyho Garniera.
Na výstavišti se uskuteční curling, krasobruslení a shorttrack. Ve stejném prostoru bude umístěno také hlavní mediální centrum.
Soutěže v ledových sportech se měly původně konat v Nice, ale tam se objevily problémy po zvolení nového starosty Érica Ciottiho.
Ten odmítl dlouhodobé vystěhování prvoligového fotbalového klubu, na jehož stadionu Allianz Riviera se měly odehrát obě hokejové soutěže ve dvou dočasně vybudovaných halách.
Organizátoři chtěli nejdříve do Lyonu nebo Paříže přestěhovat mužský hokejový turnaj, ale MOV žádal, aby sporty na ledě zůstaly pospolu. A z Lyonu se tak stalo nové centrum Her v nížině.
Na sněhu se bude závodit ve francouzských Alpách. Nyní se definitivně rozhodlo o lokalitách pro sjezdové lyžování, které bude rozdělené podle disciplín. Courchevel bude hostit ty rychlostní a týmovou kombinaci mužů i žen, ve Val d'Isere se pojede obří slalom a slalom.
Už dříve bylo jasné, že rychlobruslení s potenciální českou medailovou nadějí Metodějem Jílkem se uskuteční daleko od centra Her v nizozemském Heerenveenu.
Francouzští pořadatelé řeší, kdo se postará o přípravu Her. Kvůli sporům ve vedení minulý týden odstoupil prezident organizačního výboru Edgar Grospiron, kterého v pondělí dočasně nahradil Vincent Roberti.
Šéf koordinační komise MOV Pierre-Olivier Beckers-Vieujant ujistil, že práce navzdory tomu pokračují podle plánu. „Víme, že je toho pořád spousta potřeba udělat. Ale ten projekt je dobře ukotvený. Přijatá rozhodnutí dokazují stabilitu a kontinuitu,“ uvedl.