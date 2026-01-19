Začíná hektické sportovní období a ČT sport bude u toho. Již tento týden proběhnou Světové poháry v Novém Městě na Moravě (biatlon) a Špindlerově Mlýně (alpské lyžování). Zimní olympijské hry přijdou na řadu na začátku února. K tomu domácí mistrovství světa v krasobruslení. To vše v roce, v němž ČT sport oslaví dvacet let svého vysílání.
Biatlon, lyžování, olympiáda a řada výročí. O sport nebude na ČT nouze
Biatlonový Světový pohár začne v Novém Městě již ve čtvrtek, česká výprava má řadu želízek v ohni. O víkendu se přidají také lyžařky, které pojedou ve Špindlerově Mlýně nejprve obří slalom a posléze slalom speciál. Vrcholem vysílání ČT sport během zimní sezony pak budou olympijské hry, které proběhnou v několika střediscích rozesetých po severní Itálii.
Logisticky půjde o náročnou olympiádu. „Přípravy jsou dlouhodobé a v případě olympiády sahají až do roku 2020, kdy jsme její vysílání získali,“ přibližuje ředitel divize Sport ČT Jiří Ponikelský. Hlavní zázemí ČT bude v Miláně v prostředí Českého domu, reportéři se do něj budou hlásit z jednotlivých sportovišť. Moderátorem hlavního studia bude zkušený Jiří Hölzel.
„Nepamatuji si tak komplikované olympijské hry. Šest středisek je prakticky nepropojených, takže v každém musíme mít vlastní štáb. Je to náročné do počtu lidí i techniky, ale tým je natolik zkušený, že není důvod se obávat,“ doplňuje Ponikelský, který připomíná i výročí dvaceti let vysílání sportovního programu ČT a sedmdesáti let pořadu Branky, body, vteřiny.
Na vysílání ČT sport se znovu bude podílet bývalý hokejista Jakub Voráček, který bude spolukomentovat některé z českých hokejových zápasů. „Jsem rád, že mám znovu příležitost komentovat, je to příjemné. Po dvanácti letech uvidíme obměnu celé hokejové generace. Uvidíme špičkové hráče a hokejoví labužníci se mají na co těšit,“ míní Voráček.
Toho, že by se naplnily černé prognózy a Itálie nestihla připravit hokejovou halu, se nebojí. „Italové to musí stihnout dostavit, jinak by měli velký problém. Myslím si, že nedostatky budou spíš uvnitř haly, jako jsou kabiny a zázemí pro hráče. Ale na kamerách to bude vypadat v pohodě,“ usmívá se bývalý špičkový útočník.
Olympijské hry, stejně jako všechny další sportovní akce z vysílací nabídky, mohou diváci sledovat také prostřednictvím ČT sport Plus, kde najdou i řadu doprovodných materiálů včetně článků, olympijského podcastu, sestřihů a mnoho dalšího.